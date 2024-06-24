Невероятно вкусный и полезный: смузи из манго и ананаса с овсянкой

Тропический смузи с овсянкой: перенеситесь на берег океана

0:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите перенестись в тропики, потягивать коктейль на берегу океана и любоваться закатом? Приготовьте этот тропический смузи с овсянкой, взрыв вкусов точно не оставит вас без приятных эмоций. А ещё вы получите сытный и питательный завтрак.

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Ингредиенты

2 кубика льда

1 небольшой банан

1,5 стакана кокосового молока

3/4 стакана кубиков манго

3/4 стакана кубиков ананаса

1/2 стакана овсяных хлопьев

1 столовая ложка лимонного сока

1/2 чайной ложки ванильного экстракта

Соль

Кусочки свежего ананаса для украшения

Приготовление

С помощью блендера измельчите овсяные хлопья. Добавьте все ингредиенты и перемешайте до получения однородной массы. Перелейте смузи в большой бокал и подавайте с кусочками ананаса.