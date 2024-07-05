Вкусная диетическая окрошка: готовим её с куриной грудкой, а не колбасой

Окрошка с куриной грудкой — это один из множества вариантов любимого летнего супа. Мы обожаем окрошку и готовим её довольно часто, но иногда хочется попробовать что-то новое.
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Наш рецепт предлагает выбор между двумя популярными основами для окрошки: кефиром и хлебным квасом. Оба варианта заслуживают внимания, поэтому стоит попробовать оба. А если вы любите экспериментировать, замените варёную курицу на копчёную грудку, это добавит изысканности вкусу.
Ингредиенты на 6 порций:
квас — 1 литр;
кефир жирностью 1% — 800 мл;
куриное филе — 450-500 грамм;
картофель — 3 штуки;
яйца — 2 штуки;
малосольные огурцы — 3 штуки;
редис — 8 штук;
зелёный лук — 3 стебля;
укроп — 3-4 веточки;
петрушка — 2 веточки;
тёртый хрен — 1 чайная ложка;
горчица — 1 чайная ложка;
соль по вкусу;
свежемолотый чёрный перец.
Приготовление
Куриное филе залить водой (800-900 мл), довести до кипения на сильном огне, затем уменьшить огонь, посолить и снять пену.
Варить под крышкой 25 минут. Остудить в бульоне, нарезать филе кусочками.
Положить яйца в небольшую кастрюлю, залить холодной водой и варить на среднем огне 8 минут. Остудить в холодной воде, очистить от скорлупы.
Размять яйца вилкой с горчицей и хреном.
Вымыть картофель жёсткой щёткой, залить водой и варить до готовности (20 минут). Слить отвар, остудить картофель и очистить от кожуры. Нарезать картофель кубиками.
Нарезать редис и малосольные огурцы соломкой.
Измельчить листья петрушки и укропа (половину зелени отложить).
Мелко нарезать зелёный лук.
Смешать курицу, яйца, картофель, овощи и зелень в большой миске, посолить, поперчить и перемешать.
Для окрошки на кефире смешать кефир и 200 мл минеральной или газированной воды. Залить подготовленную смесь, перемешать и накрыть плёнкой. Поставить в холодильник минимум на 1 час.
Для окрошки на квасе влить охлаждённый квас в миску с подготовленной смесью, аккуратно перемешать и охладить в холодильнике 1-2 часа.
Разлить окрошку по тарелкам, по желанию добавить колотый лёд и украсить оставшейся зеленью.