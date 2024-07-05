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Вкусная диетическая окрошка: готовим её с куриной грудкой, а не колбасой

Окрошка с куриной грудкой: малокалорийное летнее блюдо без вреда для фигуры

2:37
Еда

Окрошка с куриной грудкой — это один из множества вариантов любимого летнего супа. Мы обожаем окрошку и готовим её довольно часто, но иногда хочется попробовать что-то новое.

Окрошка с куриной грудкой: малокалорийное летнее блюдо без вреда для фигуры
Фото: commons.wikimedia.org by Vizu, CC BY-SA 3.0

Наш рецепт предлагает выбор между двумя популярными основами для окрошки: кефиром и хлебным квасом. Оба варианта заслуживают внимания, поэтому стоит попробовать оба. А если вы любите экспериментировать, замените варёную курицу на копчёную грудку, это добавит изысканности вкусу.

Ингредиенты на 6 порций:

  • квас — 1 литр;
  • кефир жирностью 1% — 800 мл;
  • куриное филе — 450-500 грамм;
  • картофель — 3 штуки;
  • яйца — 2 штуки;
  • малосольные огурцы — 3 штуки;
  • редис — 8 штук;
  • зелёный лук — 3 стебля;
  • укроп — 3-4 веточки;
  • петрушка — 2 веточки;
  • тёртый хрен — 1 чайная ложка;
  • горчица — 1 чайная ложка;
  • соль по вкусу;
  • свежемолотый чёрный перец.

Приготовление

  1. Куриное филе залить водой (800-900 мл), довести до кипения на сильном огне, затем уменьшить огонь, посолить и снять пену.
  2. Варить под крышкой 25 минут. Остудить в бульоне, нарезать филе кусочками.
  3. Положить яйца в небольшую кастрюлю, залить холодной водой и варить на среднем огне 8 минут. Остудить в холодной воде, очистить от скорлупы.
  4. Размять яйца вилкой с горчицей и хреном.
  5. Вымыть картофель жёсткой щёткой, залить водой и варить до готовности (20 минут). Слить отвар, остудить картофель и очистить от кожуры. Нарезать картофель кубиками.
  6. Нарезать редис и малосольные огурцы соломкой.
  7. Измельчить листья петрушки и укропа (половину зелени отложить).
  8. Мелко нарезать зелёный лук.
  9. Смешать курицу, яйца, картофель, овощи и зелень в большой миске, посолить, поперчить и перемешать.
  10. Для окрошки на кефире смешать кефир и 200 мл минеральной или газированной воды. Залить подготовленную смесь, перемешать и накрыть плёнкой. Поставить в холодильник минимум на 1 час.
  11. Для окрошки на квасе влить охлаждённый квас в миску с подготовленной смесью, аккуратно перемешать и охладить в холодильнике 1-2 часа.

Разлить окрошку по тарелкам, по желанию добавить колотый лёд и украсить оставшейся зеленью.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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