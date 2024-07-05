Вкусная диетическая окрошка: готовим её с куриной грудкой, а не колбасой

Окрошка с куриной грудкой: малокалорийное летнее блюдо без вреда для фигуры

2:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Окрошка с куриной грудкой — это один из множества вариантов любимого летнего супа. Мы обожаем окрошку и готовим её довольно часто, но иногда хочется попробовать что-то новое.

Фото: commons.wikimedia.org by Vizu, CC BY-SA 3.0

Наш рецепт предлагает выбор между двумя популярными основами для окрошки: кефиром и хлебным квасом. Оба варианта заслуживают внимания, поэтому стоит попробовать оба. А если вы любите экспериментировать, замените варёную курицу на копчёную грудку, это добавит изысканности вкусу.

Ингредиенты на 6 порций:

квас — 1 литр;

кефир жирностью 1% — 800 мл;

куриное филе — 450-500 грамм;

картофель — 3 штуки;

яйца — 2 штуки;

малосольные огурцы — 3 штуки;

редис — 8 штук;

зелёный лук — 3 стебля;

укроп — 3-4 веточки;

петрушка — 2 веточки;

тёртый хрен — 1 чайная ложка;

горчица — 1 чайная ложка;

соль по вкусу;

свежемолотый чёрный перец.

Приготовление

Куриное филе залить водой (800-900 мл), довести до кипения на сильном огне, затем уменьшить огонь, посолить и снять пену. Варить под крышкой 25 минут. Остудить в бульоне, нарезать филе кусочками. Положить яйца в небольшую кастрюлю, залить холодной водой и варить на среднем огне 8 минут. Остудить в холодной воде, очистить от скорлупы. Размять яйца вилкой с горчицей и хреном. Вымыть картофель жёсткой щёткой, залить водой и варить до готовности (20 минут). Слить отвар, остудить картофель и очистить от кожуры. Нарезать картофель кубиками. Нарезать редис и малосольные огурцы соломкой. Измельчить листья петрушки и укропа (половину зелени отложить). Мелко нарезать зелёный лук. Смешать курицу, яйца, картофель, овощи и зелень в большой миске, посолить, поперчить и перемешать. Для окрошки на кефире смешать кефир и 200 мл минеральной или газированной воды. Залить подготовленную смесь, перемешать и накрыть плёнкой. Поставить в холодильник минимум на 1 час. Для окрошки на квасе влить охлаждённый квас в миску с подготовленной смесью, аккуратно перемешать и охладить в холодильнике 1-2 часа.

Разлить окрошку по тарелкам, по желанию добавить колотый лёд и украсить оставшейся зеленью.