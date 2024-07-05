Кабачковые оладьи с сыром и творогом

Оладьи из кабачков с творогом и сыром — это вкусное и питательное блюдо, которое можно приготовить за 20 минут. Сочетание сочного овоща с творожно-сырной массой делает оладьи неповторимыми как в горячем, так и в холодном виде.
Фото: openverse.org by Laurel Fan, CC BY-SA 2.0
Для приготовления оладий вам понадобятся следующие ингредиенты (на 4 порции):
2 кабачка,
50 грамм сыра,
70 грамм творога,
1 яйцо,
2 столовые ложки сметаны,
зелень по вкусу,
соль и перец по вкусу,
7-8 столовых ложек муки,
2-3 столовые ложки растительного масла.
Процесс приготовления
Натрите кабачки и сыр на мелкой тёрке.
Смешайте их с творогом, яйцом, сметаной, рубленой зеленью, солью и перцем.
Добавьте муку и перемешайте ещё раз.
Разогрейте растительное масло на среднем огне в сковороде.
С помощью столовой ложки выложите тесто на сковороду. Обжаривайте оладьи из кабачков по несколько минут с каждой стороны до золотистой корочки.