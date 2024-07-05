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Кабачковые оладьи с сыром и творогом

Оладьи из кабачков с творогом и сыром: их вкусно есть как горячими, так и холодными

1:07
Еда

Оладьи из кабачков с творогом и сыром — это вкусное и питательное блюдо, которое можно приготовить за 20 минут. Сочетание сочного овоща с творожно-сырной массой делает оладьи неповторимыми как в горячем, так и в холодном виде.

Оладьи из кабачков с творогом и сыром: их вкусно есть как горячими, так и холодными
Фото: openverse.org by Laurel Fan, CC BY-SA 2.0

Для приготовления оладий вам понадобятся следующие ингредиенты (на 4 порции):

  • 2 кабачка,
  • 50 грамм сыра,
  • 70 грамм творога,
  • 1 яйцо,
  • 2 столовые ложки сметаны,
  • зелень по вкусу,
  • соль и перец по вкусу,
  • 7-8 столовых ложек муки,
  • 2-3 столовые ложки растительного масла.

Процесс приготовления

  1. Натрите кабачки и сыр на мелкой тёрке.
  2. Смешайте их с творогом, яйцом, сметаной, рубленой зеленью, солью и перцем.
  3. Добавьте муку и перемешайте ещё раз.
  4. Разогрейте растительное масло на среднем огне в сковороде.
  5. С помощью столовой ложки выложите тесто на сковороду.
    Обжаривайте оладьи из кабачков по несколько минут с каждой стороны до золотистой корочки.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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