Кабачковые оладьи с сыром и творогом

Оладьи из кабачков с творогом и сыром: их вкусно есть как горячими, так и холодными

1:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Оладьи из кабачков с творогом и сыром — это вкусное и питательное блюдо, которое можно приготовить за 20 минут. Сочетание сочного овоща с творожно-сырной массой делает оладьи неповторимыми как в горячем, так и в холодном виде.

Фото: openverse.org by Laurel Fan, CC BY-SA 2.0

Для приготовления оладий вам понадобятся следующие ингредиенты (на 4 порции):

2 кабачка,

50 грамм сыра,

70 грамм творога,

1 яйцо,

2 столовые ложки сметаны,

зелень по вкусу,

соль и перец по вкусу,

7-8 столовых ложек муки,

2-3 столовые ложки растительного масла.

Процесс приготовления