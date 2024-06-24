Устали от обычной овсянки? Попробуйте обжарить крупу в сливочном масле и добавить корицу

Овсяная каша из обжаренной крупы: оригинальный рецепт

Овсянка — идеальный ингредиент для приготовления питательного завтрака. Мы же вам предлагаем не совсем обычный рецепт каши — она готовится из обжаренной в сливочном масле крупы с добавлением корицы и пахты.

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Ингредиенты

3 стакана кипятка

1 стакан овсяных хлопьев

1/2 стакана цельного молока

1/2 стакана плюс 1 столовая ложка нежирной пахты

1 столовая ложка сливочного масла

1 столовая ложка сахара

1/4 чайной ложки корицы

Приготовление

В большой кастрюле растопите сливочное масло, затем добавьте овсяные хлопья. Перемешивайте в течение 2 минут, пока овёс не поджарится. Влейте кипяток и убавьте огонь до минимума. Держите на слабом огне 25 минут, не перемешивая. Влейте к овсянке молоко и половину пахты. Перемешайте и готовьте 10 минут. Переложите овсянку в миску, полейте оставшейся пахтой и посыпьте сахаром и корицей.