Устали от обычной овсянки? Попробуйте обжарить крупу в сливочном масле и добавить корицу

Овсянка — идеальный ингредиент для приготовления питательного завтрака. Мы же вам предлагаем не совсем обычный рецепт каши — она готовится из обжаренной в сливочном масле крупы с добавлением корицы и пахты.

Фото: commons.wikimedia.org by Narek75 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International