Устали от обычной овсянки? Попробуйте обжарить крупу в сливочном масле и добавить корицу

Овсянка — идеальный ингредиент для приготовления питательного завтрака. Мы же вам предлагаем не совсем обычный рецепт каши — она готовится из обжаренной в сливочном масле крупы с добавлением корицы и пахты.
В большой кастрюле растопите сливочное масло, затем добавьте овсяные хлопья. Перемешивайте в течение 2 минут, пока овёс не поджарится. Влейте кипяток и убавьте огонь до минимума. Держите на слабом огне 25 минут, не перемешивая. Влейте к овсянке молоко и половину пахты. Перемешайте и готовьте 10 минут. Переложите овсянку в миску, полейте оставшейся пахтой и посыпьте сахаром и корицей.
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