Очень простой салат из капусты, помидоров и колбасы: со свежей зеленью ещё вкуснее

Салат с капустой, помидорами и копчёной колбасой: очень просто, быстро и вкусно

0:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Салат с колбасой, свежими помидорами и капустой настолько простой. что с его приготовлением справится даже ребёнок. А готовится он буквально за пару минут!

Фото: commons.wikimedia.org by Fatimahope, CC BY-SA 4.0

Этот простой и вкусный салат готовится быстро и легко, попробуйте!

Ингредиенты:

200 г копчёной колбасы,

половина маленького кочана капусты,

2 крупных помидора,

1 банка консервированного зелёного горошка,

4 столовые ложки майонеза,

зелень по вкусу.

Приготовление