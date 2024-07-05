Очень простой салат из капусты, помидоров и колбасы: со свежей зеленью ещё вкуснее
Салат с капустой, помидорами и копчёной колбасой: очень просто, быстро и вкусно
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Салат с колбасой, свежими помидорами и капустой настолько простой. что с его приготовлением справится даже ребёнок. А готовится он буквально за пару минут!
Фото: commons.wikimedia.org by Fatimahope, CC BY-SA 4.0
Этот простой и вкусный салат готовится быстро и легко, попробуйте!
Ингредиенты:
- 200 г копчёной колбасы,
- половина маленького кочана капусты,
- 2 крупных помидора,
- 1 банка консервированного зелёного горошка,
- 4 столовые ложки майонеза,
- зелень по вкусу.
Приготовление
- Нарежьте колбасу и помидоры соломкой.
- Мелко нашинкуйте капусту.
- Добавьте горошек и майонез.
- Добавьте в салат мелко нарезанную зелень (укроп, петрушку). Можно обойтись и без зелени, если вы её не любите.
- Приправьте перцем по вкусу.
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру