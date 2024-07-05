Очень простой салат из капусты, помидоров и колбасы: со свежей зеленью ещё вкуснее

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Салат с капустой, помидорами и копчёной колбасой: очень просто, быстро и вкусно

0:50
Еда

Салат с колбасой, свежими помидорами и капустой настолько простой. что с его приготовлением справится даже ребёнок. А готовится он буквально за пару минут!

Салат с капустой, помидорами и копчёной колбасой: очень просто, быстро и вкусно
Фото: commons.wikimedia.org by Fatimahope, CC BY-SA 4.0

Этот простой и вкусный салат готовится быстро и легко, попробуйте!

Ингредиенты:

  • 200 г копчёной колбасы,
  • половина маленького кочана капусты,
  • 2 крупных помидора,
  • 1 банка консервированного зелёного горошка,
  • 4 столовые ложки майонеза,
  • зелень по вкусу.

Приготовление

  1. Нарежьте колбасу и помидоры соломкой.
  2. Мелко нашинкуйте капусту.
  3. Добавьте горошек и майонез.
  4. Добавьте в салат мелко нарезанную зелень (укроп, петрушку). Можно обойтись и без зелени, если вы её не любите.
  5. Приправьте перцем по вкусу.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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