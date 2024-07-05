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Варенье из клубники с мятой: ароматная трава и лимонный сок придают ему изюминку

Клубничное варенье с мятой: она придаёт джему потрясающий аромат

1:09
Еда

Клубничное варенье с мятой — это вкусное и освежающее лакомство, которое легко можно приготовить дома. Оно обладает приятным ароматом благодаря мяте, которая придаёт ему особую изюминку.

Клубничное варенье с мятой: она придаёт джему потрясающий аромат
Фото: Own work by PatríciaR, CC BY-SA 3.0

Для приготовления варенья вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • клубника — 1 кг;
  • сахар — 1-1,2 кг;
  • лимонный сок — 30 мл;
  • мята — 100-200 г.

Процесс приготовления состоит из следующих этапов:

  1. Промойте клубнику и удалите листочки.
  2. Пересыпьте ягоды с сахаром в кастрюлю и оставьте на несколько часов, чтобы клубника пустила сок.
  3. Поставьте кастрюлю на огонь и доведите до кипения.
  4. Влейте лимонный сок и готовьте около 30 минут, периодически помешивая и снимая пенку.
  5. Добавьте листья мяты и варите ещё 25-30 минут.
  6. Разложите горячее варенье по стерилизованным банкам и закатайте. Переверните банки, укутайте и остудите.
  7. Храните варенье в тёмном прохладном месте.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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