Варенье из клубники с мятой: ароматная трава и лимонный сок придают ему изюминку
Клубничное варенье с мятой: она придаёт джему потрясающий аромат
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Клубничное варенье с мятой — это вкусное и освежающее лакомство, которое легко можно приготовить дома. Оно обладает приятным ароматом благодаря мяте, которая придаёт ему особую изюминку.
Фото: Own work by PatríciaR, CC BY-SA 3.0
Для приготовления варенья вам понадобятся следующие ингредиенты:
- клубника — 1 кг;
- сахар — 1-1,2 кг;
- лимонный сок — 30 мл;
- мята — 100-200 г.
Процесс приготовления состоит из следующих этапов:
- Промойте клубнику и удалите листочки.
- Пересыпьте ягоды с сахаром в кастрюлю и оставьте на несколько часов, чтобы клубника пустила сок.
- Поставьте кастрюлю на огонь и доведите до кипения.
- Влейте лимонный сок и готовьте около 30 минут, периодически помешивая и снимая пенку.
- Добавьте листья мяты и варите ещё 25-30 минут.
- Разложите горячее варенье по стерилизованным банкам и закатайте. Переверните банки, укутайте и остудите.
- Храните варенье в тёмном прохладном месте.
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру