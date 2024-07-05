Варенье из клубники с мятой: ароматная трава и лимонный сок придают ему изюминку

Клубничное варенье с мятой: она придаёт джему потрясающий аромат

1:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Клубничное варенье с мятой — это вкусное и освежающее лакомство, которое легко можно приготовить дома. Оно обладает приятным ароматом благодаря мяте, которая придаёт ему особую изюминку.

Фото: Own work by PatríciaR, CC BY-SA 3.0

Для приготовления варенья вам понадобятся следующие ингредиенты:

клубника — 1 кг;

сахар — 1-1,2 кг;

лимонный сок — 30 мл;

мята — 100-200 г.

Процесс приготовления состоит из следующих этапов: