Фриттата с мятным холодком: потрясающий омлет с кабачками, картофелем и сыром

Это восхитительное блюдо на основе яиц может похвастаться идеальным балансом углеводов, белков и клетчатки. С освежающей прохладой листьев мяты, эта фриттата станет домашним хитом. Готовится блюдо 25 минут.
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Ингредиенты
4 яйца
2 средних картофеля, нарезанных ломтиками
1 средний кабачок, нарезанный ломтиками
1 столовая ложка оливкового масла
1/2 стакана сыра чеддер
Приготовление
Отварите картофель.
В большой сковороде обжарьте кабачки 4–5 минут.
Добавьте картофель и готовьте его с кабачками ещё 1 минуту.
В миске взбейте яйца и мяту, приправьте солью и перцем.
Вылейте яично-мятную смесь в сковороду и готовьте 5 минут на слабом огне. Добавьте сыр и готовьте ещё 5 минут.