Ароматные блины из овсянки с корицей с добавлением яблок: готовим дома
Овсяные блины с корицей: подавайте с яблочным соусом
1:33
Одна из причин, по которой некоторые люди не являются большими поклонниками овсянки, — это густая пастообразная текстура каши. Но эти овсяные блины понравятся даже им.
Фото: commons.wikimedia.org by Nicu Buculei is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Ингредиенты
- 2 яблока, очищенных и нарезанных ломтиками
- 1 большое яйцо
- 1,5 стакана яблочного сидра
- 1 стакан нежирного молока
- 3/4 стакана цельнозерновой муки
- 3/4 стакана овсянки
- 3 столовые ложки несолёного сливочного масла, растопленного
- 2 столовые ложки сахара
- 1 столовая ложка мёда
- 1 чайная ложка разрыхлителя
- 1 чайная ложка оливкового масла
- 1/2 чайной ложки молотой корицы
- 1/4 чайной ложки соли
Приготовление
- В небольшой кастрюле доведите сидр до кипения на сильном огне. Уменьшите огонь и варите 15–18 минут. Добавьте мёд и кусочек яблока. Снова варите 30 минут, затем отставьте в сторону.
- Смешайте муку, овсяные хлопья, сахар, разрыхлитель, корицу и соль.
- Добавьте молоко, масло и яйцо. Ещё раз перемешайте.
- Нагрейте сковороду на средне-слабом огне. Бумажным полотенцем вытрите масло на поверхности сковороды. Налейте 1 столовую ложку теста, чтобы приготовить блин. У вас должно получиться ещё 4–5 блинов.
- Подавайте с яблочным соусом.
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