Ароматные блины из овсянки с корицей с добавлением яблок: готовим дома

Овсяные блины с корицей: подавайте с яблочным соусом

1:33 Your browser does not support the audio element. Еда

Одна из причин, по которой некоторые люди не являются большими поклонниками овсянки, — это густая пастообразная текстура каши. Но эти овсяные блины понравятся даже им.

Фото: commons.wikimedia.org by Nicu Buculei is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты

2 яблока, очищенных и нарезанных ломтиками

1 большое яйцо

1,5 стакана яблочного сидра

1 стакан нежирного молока

3/4 стакана цельнозерновой муки

3/4 стакана овсянки

3 столовые ложки несолёного сливочного масла, растопленного

2 столовые ложки сахара

1 столовая ложка мёда

1 чайная ложка разрыхлителя

1 чайная ложка оливкового масла

1/2 чайной ложки молотой корицы

1/4 чайной ложки соли

Приготовление