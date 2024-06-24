Ароматные блины из овсянки с корицей с добавлением яблок: готовим дома

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Овсяные блины с корицей: подавайте с яблочным соусом

1:33
Еда

Одна из причин, по которой некоторые люди не являются большими поклонниками овсянки, — это густая пастообразная текстура каши. Но эти овсяные блины понравятся даже им. 

Овсяные блины с корицей: подавайте с яблочным соусом
Фото: commons.wikimedia.org by Nicu Buculei is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты

  • 2 яблока, очищенных и нарезанных ломтиками
  • 1 большое яйцо
  • 1,5 стакана яблочного сидра
  • 1 стакан нежирного молока
  • 3/4 стакана цельнозерновой муки
  • 3/4 стакана овсянки
  • 3 столовые ложки несолёного сливочного масла, растопленного
  • 2 столовые ложки сахара
  • 1 столовая ложка мёда
  • 1 чайная ложка разрыхлителя
  • 1 чайная ложка оливкового масла
  • 1/2 чайной ложки молотой корицы
  • 1/4 чайной ложки соли

Приготовление

  1. В небольшой кастрюле доведите сидр до кипения на сильном огне. Уменьшите огонь и варите 15–18 минут. Добавьте мёд и кусочек яблока. Снова варите 30 минут, затем отставьте в сторону.
  2. Смешайте муку, овсяные хлопья, сахар, разрыхлитель, корицу и соль.
  3. Добавьте молоко, масло и яйцо. Ещё раз перемешайте.
  4. Нагрейте сковороду на средне-слабом огне. Бумажным полотенцем вытрите масло на поверхности сковороды. Налейте 1 столовую ложку теста, чтобы приготовить блин. У вас должно получиться ещё 4–5 блинов.
  5. Подавайте с яблочным соусом.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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