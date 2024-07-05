Нежная запеканка с вишней: полезный и очень вкусный творожный десерт
Запеканка с вишней: для приготовления нужны творог, яйца и ягоды
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Запеканка с вишней — идеальный выбор для любителей творожных десертов. Этот рецепт сочетает в себе нежность творога и сладость вишни, создавая неповторимый вкус.
Фото: flickr.com by homecooked by deedee, CC BY 2.0
Ингредиенты:
- яйца — 4 штуки;
- сахар — 150 грамм;
- щепотка соли;
- сухой ванильный пудинг — 80 грамм;
- творог — 800 грамм;
- вишня без косточек — 400-500 грамм.
Приготовление
- Разделите яйца на желтки и белки.
- Взбейте желтки с сахаром добела.
- Добавьте пудинг и протёртый через сито творог, тщательно перемешайте.
- Взбейте белки с солью до мягких пиков.
- Аккуратно соедините белки с творожной смесью.
- Выложите тесто в смазанную маслом форму.
- Сверху выложите вишню.
- Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте около часа.
- Остудите запеканку в течение 15 минут, посыпьте сахарной пудрой и подавайте.
Приятного аппетита!
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру