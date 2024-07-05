Нежная запеканка с вишней: полезный и очень вкусный творожный десерт

Запеканка с вишней: для приготовления нужны творог, яйца и ягоды

1:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Запеканка с вишней — идеальный выбор для любителей творожных десертов. Этот рецепт сочетает в себе нежность творога и сладость вишни, создавая неповторимый вкус.

Фото: flickr.com by homecooked by deedee, CC BY 2.0

Ингредиенты:

яйца — 4 штуки;

сахар — 150 грамм;

щепотка соли;

сухой ванильный пудинг — 80 грамм;

творог — 800 грамм;

вишня без косточек — 400-500 грамм.

Приготовление

Разделите яйца на желтки и белки. Взбейте желтки с сахаром добела. Добавьте пудинг и протёртый через сито творог, тщательно перемешайте. Взбейте белки с солью до мягких пиков. Аккуратно соедините белки с творожной смесью. Выложите тесто в смазанную маслом форму. Сверху выложите вишню. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте около часа. Остудите запеканку в течение 15 минут, посыпьте сахарной пудрой и подавайте.

Приятного аппетита!