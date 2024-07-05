Запечённый картофель "Деревенское лето": необыкновенно вкусно со сметанно-майонезным соусом

Это блюдо из картофеля может быть вкусным и красивым. Запечённый картофель с хрустящей корочкой никого не оставит равнодушным, а соус из майонеза придаёт блюду особый вкус и сочность. Это блюдо готовится быстро и легко.
Фото: commons.wikimedia.org by Leon Brooks, PDM
Ингредиенты:
картофель — 1 кг;
подсолнечное масло — 4 столовые ложки;
паприка — 1 столовая ложка;
сушёный чеснок — 0,5 чайной ложки;
прованские травы — 1 чайная ложка;
соль — 1 щепотка;
перец — 1 щепотка;
огурцы — 1 штука;
сметана 15% — 5 столовых ложек;
майонез — 4 столовые ложки.
Приготовление
Хорошо промойте картофель щёткой, так как готовить будем его в кожуре.
Нарежьте промытый картофель на 4 части, на продолговатые ломтики.
Смешайте подсолнечное масло и специи (паприку, сушёный чеснок, прованские травы). Посолите и поперчите по вкусу.
Залейте картофель полученной смесью и хорошо распределите по долькам.
Выложите картофель на противень, застеленный пергаментной бумагой.
Разогрейте духовку до 200 °C. Отправьте картофель на противне в духовку на 35-40 минут.
Во время приготовления картофеля приготовьте соус. Смешайте майонез, сметану, натёртый на мелкой тёрке свежий огурец, соль, перец и, по желанию, измельчённый чеснок и зелень.
Хорошо перемешайте соус и оставьте настояться.
Готовый картофель выложите на блюдо на листья салата и украсьте зеленью. Соус подавайте в соуснике отдельно.