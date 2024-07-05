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Запечённый картофель "Деревенское лето": необыкновенно вкусно со сметанно-майонезным соусом

Картофель "Деревенское лето": запекается прямо в кожуре

1:44
Еда

Это блюдо из картофеля может быть вкусным и красивым. Запечённый картофель с хрустящей корочкой никого не оставит равнодушным, а соус из майонеза придаёт блюду особый вкус и сочность. Это блюдо готовится быстро и легко.

Картофель "Деревенское лето": запекается прямо в кожуре
Фото: commons.wikimedia.org by Leon Brooks, PDM

Ингредиенты:

  • картофель — 1 кг;
  • подсолнечное масло — 4 столовые ложки;
  • паприка — 1 столовая ложка;
  • сушёный чеснок — 0,5 чайной ложки;
  • прованские травы — 1 чайная ложка;
  • соль — 1 щепотка;
  • перец — 1 щепотка;
  • огурцы — 1 штука;
  • сметана 15% — 5 столовых ложек;
  • майонез — 4 столовые ложки.

Приготовление

  1. Хорошо промойте картофель щёткой, так как готовить будем его в кожуре.
  2. Нарежьте промытый картофель на 4 части, на продолговатые ломтики.
  3. Смешайте подсолнечное масло и специи (паприку, сушёный чеснок, прованские травы). Посолите и поперчите по вкусу.
  4. Залейте картофель полученной смесью и хорошо распределите по долькам.
  5. Выложите картофель на противень, застеленный пергаментной бумагой.
  6. Разогрейте духовку до 200 °C. Отправьте картофель на противне в духовку на 35-40 минут.
  7. Во время приготовления картофеля приготовьте соус. Смешайте майонез, сметану, натёртый на мелкой тёрке свежий огурец, соль, перец и, по желанию, измельчённый чеснок и зелень.
  8. Хорошо перемешайте соус и оставьте настояться.
  9. Готовый картофель выложите на блюдо на листья салата и украсьте зеленью. Соус подавайте в соуснике отдельно.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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