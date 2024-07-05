Запечённый картофель "Деревенское лето": необыкновенно вкусно со сметанно-майонезным соусом

Картофель "Деревенское лето": запекается прямо в кожуре

1:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Это блюдо из картофеля может быть вкусным и красивым. Запечённый картофель с хрустящей корочкой никого не оставит равнодушным, а соус из майонеза придаёт блюду особый вкус и сочность. Это блюдо готовится быстро и легко.

Фото: commons.wikimedia.org by Leon Brooks, PDM

Ингредиенты:

картофель — 1 кг;

подсолнечное масло — 4 столовые ложки;

паприка — 1 столовая ложка;

сушёный чеснок — 0,5 чайной ложки;

прованские травы — 1 чайная ложка;

соль — 1 щепотка;

перец — 1 щепотка;

огурцы — 1 штука;

сметана 15% — 5 столовых ложек;

майонез — 4 столовые ложки.

Приготовление