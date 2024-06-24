Приготовьте дома классический клубничный пирог из свежих ягод

Рецепт клубничного пирога: готовится из свежих ягод

2:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Это классический клубничный пирог со свежим, ярким вкусом обязательно вам понравится. А мы поделимся рецептом.

Фото: flickr.com by jeffreyw is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты

6 чашек свежей клубники

1/3 стакана белого сахара

2,5 стакана пшеничной муки

1/4 стакана белого сахара

1 столовая ложка разрыхлителя

1/4 чайной ложки соли

1/2 стакана холодного несолёного сливочного масла, нарезанного кусочками

1 большое яйцо, взбитое

2 чайные ложки ванильного экстракта

1,5 стакана взбитых густых сливок

1/4 стакана сахарной пудры

Приготовление