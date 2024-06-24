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Приготовьте дома классический клубничный пирог из свежих ягод

Рецепт клубничного пирога: готовится из свежих ягод

2:09
Еда

Это классический клубничный пирог со свежим, ярким вкусом обязательно вам понравится. А мы поделимся рецептом.

Рецепт клубничного пирога: готовится из свежих ягод
Фото: flickr.com by jeffreyw is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты

  • 6 чашек свежей клубники
  • 1/3 стакана белого сахара
  • 2,5 стакана пшеничной муки
  • 1/4 стакана белого сахара
  • 1 столовая ложка разрыхлителя
  • 1/4 чайной ложки соли
  • 1/2 стакана холодного несолёного сливочного масла, нарезанного кусочками
  • 1 большое яйцо, взбитое
  • 2 чайные ложки ванильного экстракта
  • 1,5 стакана взбитых густых сливок
  • 1/4 стакана сахарной пудры

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 220 градусов. Смажьте форму для выпечки сливочным маслом и слегка посыпьте мукой.
  2. Нарежьте клубнику и перемешайте её с 1/3 стакана белого сахара. Отложите в сторону.
  3. Смешайте муку, 1/4 стакана белого сахара, разрыхлитель и соль в средней миске, нарежьте сливочное масло, измельчите с помощью блендера, пока смесь не станет напоминать грубые крошки. Сделайте углубление в центре смеси, добавьте взбитое яйцо и 1 чайную ложку ванили. Перемешайте. Равномерно выложите тесто в подготовленную форму.
  4. Выпекайте в разогретой духовке около 19 минут. Переверните пирог на чистую рабочую поверхность.
  5. Взбейте густые сливки, сахарную пудру и оставшуюся чайную ложку ванили электрическим миксером. 
  6. Разрежьте частично остывший корж пополам по горизонтали, сделав 2 коржа, отложите верхний слой в сторону.
  7. Слейте оставшуюся клубнику в дуршлаг, поставленный над небольшой миской, оставив сок. Равномерно смажьте клубничным соком верхний слой нижнего коржа. Равномерно разложите клубнику, распределите смесь со сливками. Поместите верхний корж на взбитые сливки. Сверху выложите оставшуюся клубнику и украсьте взбитыми сливками.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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