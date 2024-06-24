Приготовьте дома классический клубничный пирог из свежих ягод

Разогрейте духовку до 220 градусов. Смажьте форму для выпечки сливочным маслом и слегка посыпьте мукой.
Нарежьте клубнику и перемешайте её с 1/3 стакана белого сахара. Отложите в сторону.
Смешайте муку, 1/4 стакана белого сахара, разрыхлитель и соль в средней миске, нарежьте сливочное масло, измельчите с помощью блендера, пока смесь не станет напоминать грубые крошки. Сделайте углубление в центре смеси, добавьте взбитое яйцо и 1 чайную ложку ванили. Перемешайте. Равномерно выложите тесто в подготовленную форму.
Выпекайте в разогретой духовке около 19 минут. Переверните пирог на чистую рабочую поверхность.
Разрежьте частично остывший корж пополам по горизонтали, сделав 2 коржа, отложите верхний слой в сторону.
Слейте оставшуюся клубнику в дуршлаг, поставленный над небольшой миской, оставив сок. Равномерно смажьте клубничным соком верхний слой нижнего коржа. Равномерно разложите клубнику, распределите смесь со сливками. Поместите верхний корж на взбитые сливки. Сверху выложите оставшуюся клубнику и украсьте взбитыми сливками.