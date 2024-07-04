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Что делать, чтобы пельмени не слипались во время варки: семь простых советов

Почему пельмени слипаются во время варки?

1:37
Еда

При приготовлении пельменей неопытные кулинары могут делать досадные ошибки, которые приводят к тому, что вместо аппетитного блюда вы получаете слипшийся ком из теста с фаршем.

Почему пельмени слипаются во время варки?
Фото: commons.wikimedia.org by Lemon Tree, CC BY-SA 3.0

К тому, что пельмени во время варки слипаются, приводят следующие действия:

  • использование холодной воды для варки пельменей,
  • слишком раннее извлечение пельменей из морозильной камеры (так, что они успели разморозиться при комнатной температуре),
  • варка большого количества пельменей одновременно,
  • слишком сильный нагрев сковороды,
  • чрезмерное перемешивание блюда,
  • игнорирование использования приправ.

Все эти действия могут привести к слипанию пельменей при приготовлении.

Чтобы избежать этой проблемы, рекомендуется следовать определённым правилам:

  1. Варить пельмени следует замороженными, опуская их в горячую воду или бульон.
  2. Не стоит доставать пельмени из морозильной камеры заранее, так как тесто может стать мягким и пельмени слипнутся.
  3. Варить следует небольшое количество пельменей, чтобы они свободно плавали в воде и не соприкасались друг с другом.
  4. Вода должна кипеть умеренно, чтобы пельмени не разваривались и не теряли форму.
  5. При обжаривании пельменей на сковороде следует использовать достаточное количество масла и нагревать сковороду умеренно, чтобы пельмени не прилипали к поверхности.
  6. Перемешивать блюдо следует аккуратно, стараясь не повредить пельмени.
  7. Приправы и специи следует добавлять в умеренных количествах, чтобы не перебить вкус пельменей.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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