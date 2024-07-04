Что делать, чтобы пельмени не слипались во время варки: семь простых советов

Почему пельмени слипаются во время варки?

1:37 Your browser does not support the audio element. Еда

При приготовлении пельменей неопытные кулинары могут делать досадные ошибки, которые приводят к тому, что вместо аппетитного блюда вы получаете слипшийся ком из теста с фаршем.

Фото: commons.wikimedia.org by Lemon Tree, CC BY-SA 3.0

К тому, что пельмени во время варки слипаются, приводят следующие действия:

использование холодной воды для варки пельменей,

слишком раннее извлечение пельменей из морозильной камеры (так, что они успели разморозиться при комнатной температуре),

варка большого количества пельменей одновременно,

слишком сильный нагрев сковороды,

чрезмерное перемешивание блюда,

игнорирование использования приправ.

Все эти действия могут привести к слипанию пельменей при приготовлении.

Чтобы избежать этой проблемы, рекомендуется следовать определённым правилам: