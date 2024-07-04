Что делать, чтобы пельмени не слипались во время варки: семь простых советов
Почему пельмени слипаются во время варки?
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При приготовлении пельменей неопытные кулинары могут делать досадные ошибки, которые приводят к тому, что вместо аппетитного блюда вы получаете слипшийся ком из теста с фаршем.
Фото: commons.wikimedia.org by Lemon Tree, CC BY-SA 3.0
К тому, что пельмени во время варки слипаются, приводят следующие действия:
- использование холодной воды для варки пельменей,
- слишком раннее извлечение пельменей из морозильной камеры (так, что они успели разморозиться при комнатной температуре),
- варка большого количества пельменей одновременно,
- слишком сильный нагрев сковороды,
- чрезмерное перемешивание блюда,
- игнорирование использования приправ.
Все эти действия могут привести к слипанию пельменей при приготовлении.
Чтобы избежать этой проблемы, рекомендуется следовать определённым правилам:
- Варить пельмени следует замороженными, опуская их в горячую воду или бульон.
- Не стоит доставать пельмени из морозильной камеры заранее, так как тесто может стать мягким и пельмени слипнутся.
- Варить следует небольшое количество пельменей, чтобы они свободно плавали в воде и не соприкасались друг с другом.
- Вода должна кипеть умеренно, чтобы пельмени не разваривались и не теряли форму.
- При обжаривании пельменей на сковороде следует использовать достаточное количество масла и нагревать сковороду умеренно, чтобы пельмени не прилипали к поверхности.
- Перемешивать блюдо следует аккуратно, стараясь не повредить пельмени.
- Приправы и специи следует добавлять в умеренных количествах, чтобы не перебить вкус пельменей.
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру