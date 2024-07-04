Хрустящие малосольные огурчики: всё дело в простом секретном ингредиенте

Суперхрустящие малосольные огурчики: вы удивитесь простоте этого рецепта

1:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Хрустящие малосольные огурцы с укропом и чесноком придутся "ко двору" в любое время года. Особенно хороши они в летние деньки, с молодой рассыпчатой картошечкой!

Фото: commons.wikimedia.org by teteria sonnna, CC BY 2.0

Ингредиенты:

1 кг мелких и крепких огурцов;

большой пучок укропа (или даже два);

1 головка чеснока;

2-4 столовые ложки соли (по вкусу);

1 литр газированной минеральной воды.

Приготовление

Разделите пучок укропа на две части и каждую часть разломайте пополам. Положите половину укропа на дно ёмкости, в которой будете солить огурцы. Очистите чеснок и нарежьте зубчики кружочками. Промойте огурцы, отрежьте "попки" и положите их на укроп в ёмкость. Посыпьте сверху нарезанным чесноком. В отдельной ёмкости смешайте минеральную воду с солью и залейте огурцы так, чтобы они были полностью покрыты рассолом. Сверху выложите вторую часть укропа. Закройте крышкой и уберите в холодильник на сутки.

Готово!