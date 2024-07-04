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Хрустящие малосольные огурчики: всё дело в простом секретном ингредиенте

Суперхрустящие малосольные огурчики: вы удивитесь простоте этого рецепта

1:05
Еда

Хрустящие малосольные огурцы с укропом и чесноком придутся "ко двору" в любое время года. Особенно хороши они в летние деньки, с молодой рассыпчатой картошечкой!

Суперхрустящие малосольные огурчики: вы удивитесь простоте этого рецепта
Фото: commons.wikimedia.org by teteria sonnna, CC BY 2.0

Ингредиенты:

  • 1 кг мелких и крепких огурцов;
  • большой пучок укропа (или даже два);
  • 1 головка чеснока;
  • 2-4 столовые ложки соли (по вкусу);
  • 1 литр газированной минеральной воды.

Приготовление

  1. Разделите пучок укропа на две части и каждую часть разломайте пополам.
  2. Положите половину укропа на дно ёмкости, в которой будете солить огурцы.
  3. Очистите чеснок и нарежьте зубчики кружочками.
  4. Промойте огурцы, отрежьте "попки" и положите их на укроп в ёмкость. Посыпьте сверху нарезанным чесноком.
  5. В отдельной ёмкости смешайте минеральную воду с солью и залейте огурцы так, чтобы они были полностью покрыты рассолом.
  6. Сверху выложите вторую часть укропа.
  7. Закройте крышкой и уберите в холодильник на сутки.

Готово!

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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