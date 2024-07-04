Хрустящие малосольные огурчики: всё дело в простом секретном ингредиенте
Суперхрустящие малосольные огурчики: вы удивитесь простоте этого рецепта
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Хрустящие малосольные огурцы с укропом и чесноком придутся "ко двору" в любое время года. Особенно хороши они в летние деньки, с молодой рассыпчатой картошечкой!
Фото: commons.wikimedia.org by teteria sonnna, CC BY 2.0
Ингредиенты:
- 1 кг мелких и крепких огурцов;
- большой пучок укропа (или даже два);
- 1 головка чеснока;
- 2-4 столовые ложки соли (по вкусу);
- 1 литр газированной минеральной воды.
Приготовление
- Разделите пучок укропа на две части и каждую часть разломайте пополам.
- Положите половину укропа на дно ёмкости, в которой будете солить огурцы.
- Очистите чеснок и нарежьте зубчики кружочками.
- Промойте огурцы, отрежьте "попки" и положите их на укроп в ёмкость. Посыпьте сверху нарезанным чесноком.
- В отдельной ёмкости смешайте минеральную воду с солью и залейте огурцы так, чтобы они были полностью покрыты рассолом.
- Сверху выложите вторую часть укропа.
- Закройте крышкой и уберите в холодильник на сутки.
Готово!
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру