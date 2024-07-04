Опытных повара советуют использовать для риса в плове воду определённой температуры

Какую воду нужно взять, чтобы залить рис в плове: горячую или холодную?

0:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Плов — это сложное в приготовлении восточное блюдо, требующее внимания к каждому ингредиенту, включая воду.

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Опытные кулинары рекомендуют заливать рис горячей водой или даже водой, доведённой до кипения. Это связано с тем, что рисовая крупа сама по себе охлаждает блюдо в ёмкости, и добавление холодной воды может привести к ухудшению качества плова.

Важно помнить не только о температуре воды, но и о правильном способе её вливания в казан. Струю воды следует разбивать о столовую принадлежность, например, шумовку или половник, чтобы она равномерно стекала в ёмкость.