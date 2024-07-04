Опытных повара советуют использовать для риса в плове воду определённой температуры

Плов — это сложное в приготовлении восточное блюдо, требующее внимания к каждому ингредиенту, включая воду.
Опытные кулинары рекомендуют заливать рис горячей водой или даже водой, доведённой до кипения. Это связано с тем, что рисовая крупа сама по себе охлаждает блюдо в ёмкости, и добавление холодной воды может привести к ухудшению качества плова.
Важно помнить не только о температуре воды, но и о правильном способе её вливания в казан. Струю воды следует разбивать о столовую принадлежность, например, шумовку или половник, чтобы она равномерно стекала в ёмкость.
Творожные кексы с вишней — это изысканная домашняя выпечка, которая поражает своей мягкостью и свежестью ягод.