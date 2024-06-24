Хрустящий сэндвич с фрикадельками из говядины и колбасы: вы так ещё не пробовали

Есть ли что-нибудь лучше, чем поджаренный сэндвич с фрикадельками? Большие и сочные, нежные фрикадельки, тушёные в соусе маринара, с моцареллой и чесноком, хрустящий хлеб — эта закуска станет вашим любимым блюдом.
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Ингредиенты
Полкило говяжьего фарша
250 г мягкой итальянской колбасы
1/3 стакана петрушки, мелко нарезанной
4 зубчика чеснока, мелко нарезанных
1/2 стакана панировочных сухарей
1 яйцо
3/4 стакана свеженатёртого сыра пармезан
1 чайная ложка соли
1 чайная ложка свежемолотого перца
3 чашки соуса маринара
6 булочек для сэндвичей
4 столовые ложки оливкового масла
2 чайные ложки чесночного порошка
250 г тёртого сыра моцарелла
Приготовление
Смешайте в миске фарш, колбасу, петрушку, чеснок, панировочные сухари, яйцо, сыр пармезан, посолите и поперчите. Руками скатайте 24 фрикадельки, примерно по 2 столовые ложки каждая. Добавьте маринару и фрикадельки в большую кастрюлю и доведите до слабого кипения. Накройте крышкой и тушите 10 минут. Откройте крышку и готовьте ещё 10 минут.
Пока фрикадельки готовятся, смажьте булочки изнутри оливковым маслом и посыпьте чесночным порошком.
В форму для запекания выложите булочки, добавьте в каждую по 4 фрикадельки. Посыпьте моцареллой. Запекайте. При подаче посыпьте петрушкой.