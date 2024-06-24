Хрустящий сэндвич с фрикадельками из говядины и колбасы: вы так ещё не пробовали

Сэндвич с фрикадельками: аппетитная закуска

1:41 Your browser does not support the audio element. Еда

Есть ли что-нибудь лучше, чем поджаренный сэндвич с фрикадельками? Большие и сочные, нежные фрикадельки, тушёные в соусе маринара, с моцареллой и чесноком, хрустящий хлеб — эта закуска станет вашим любимым блюдом.

Фото: flickr.com by jeffreyw is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

Полкило говяжьего фарша

250 г мягкой итальянской колбасы

1/3 стакана петрушки, мелко нарезанной

4 зубчика чеснока, мелко нарезанных

1/2 стакана панировочных сухарей

1 яйцо

3/4 стакана свеженатёртого сыра пармезан

1 чайная ложка соли

1 чайная ложка свежемолотого перца

3 чашки соуса маринара

6 булочек для сэндвичей

4 столовые ложки оливкового масла

2 чайные ложки чесночного порошка

250 г тёртого сыра моцарелла

Приготовление