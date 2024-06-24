Итальянский рецепт: куриные фрикадельки, запечённые в духовке с помидорами
Запечённые куриные фрикадельки по-итальянски
1:26
Предлагаем вам итальянский рецепт запечённых куриных фрикаделек, приправленных тимьяном, фенхелем, пармезаном и большим количеством свежего чеснока.
Фото: flickr.com by Willis Lam is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Ингредиенты
- 1 кг помидоров, разрезанных пополам
- 1 столовая ложка измельчённого свежего тимьяна
- 3 чайные ложки соли
- 1/2 стакана оливкового масла
- 1 кг куриного фарша
- 2 больших взбитых яйца
- 1 столовая ложка сушёных семян фенхеля (по желанию)
- 1 чашка тёртого сыра пармезан
- 4 зубчика чеснока, измельчённых
- 1 чашка панировочных сухарей
- Свежий базилик, измельчённый (по желанию)
- Варёные макароны
Приготовление
- Разогрейте духовку до 230 градусов.
- В большой миске перемешайте помидоры с тимьяном, 1 чайной ложкой соли и оливковым маслом. Разложите приправленные помидоры на большом противне срезами вверх.
- В миске для помидоров смешайте фарш, яйца, фенхель, пармезан, чеснок, панировочные сухари и соль. Влажными руками сформируйте фрикадельки и разложите на противне с помидорами.
- Запекайте фрикадельки и помидоры около 20 минут.
- Подавайте с приготовленными макаронами, сверху посыпьте базиликом, пармезаном и сбрызните небольшим количеством оливкового масла.
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