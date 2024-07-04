Холодный свекольник с йогуртом: для сытности можно добавить колбасу, но и без неё вкусно
Холодный свекольник: попробуйте сделать его с йогуртом
1:34
Холодный свекольник с йогуртом — это освежающий суп, который можно сделать более сытным и ароматным, добавив колбасу. Однако даже без мяса этот суп будет вкусным.
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Dzema, CC BY-SA 4.0
Количество порций: 6.
Ингредиенты:
- средняя свёкла — 1 шт.;
- лимон — 1 шт.;
- вода или овощной бульон — 400 мл;
- редис — 10-12 шт.;
- огурцы свежие — 2 шт.;
- укроп и зелёный лук — 1 пучок;
- чеснок — 1 зубчик;
- греческий йогурт — 750 г;
- соль — по вкусу;
- яйца — по желанию;
- колбаса варёная — по желанию.
Приготовление
- Натрите свёклу на крупной тёрке и выжмите из лимона 2-3 столовые ложки сока. Ботву также можно нарезать в суп.
- Положите свёклу в кастрюлю, залейте холодной водой или бульоном и добавьте лимонный сок. После закипания варите 5 минут, затем снимите с огня и полностью остудите.
- Натрите редис и огурцы на крупной тёрке или нарежьте соломкой.
- Мелко нарежьте зелень и пропустите чеснок через пресс. Если
- хотите добавить колбасу, нарежьте её кубиками.
- Добавьте к остывшей свёкле подготовленные овощи, зелень, колбасу и йогурт.
- Посолите и уберите в холодильник на 3-4 часа.
- Отварите яйца вкрутую, остудите и нарежьте половинками или четвертинками. Добавьте их в суп при подаче.
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру