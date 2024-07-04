Холодный свекольник с йогуртом: для сытности можно добавить колбасу, но и без неё вкусно

Холодный свекольник: попробуйте сделать его с йогуртом

1:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Холодный свекольник с йогуртом — это освежающий суп, который можно сделать более сытным и ароматным, добавив колбасу. Однако даже без мяса этот суп будет вкусным.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Dzema, CC BY-SA 4.0

Количество порций: 6.

Ингредиенты:

средняя свёкла — 1 шт.;

лимон — 1 шт.;

вода или овощной бульон — 400 мл;

редис — 10-12 шт.;

огурцы свежие — 2 шт.;

укроп и зелёный лук — 1 пучок;

чеснок — 1 зубчик;

греческий йогурт — 750 г;

соль — по вкусу;

яйца — по желанию;

колбаса варёная — по желанию.

Приготовление