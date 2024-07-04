Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Михаил Галустян сообщил об отъезде из России
Учёные создали суперэлектролит для работы аккумуляторов на морозе
Как снизить расход топлива летом: способ, о котором не стоит забывать автомобилистам
За и против: посадка сумаха
В Москве проведут 230 бесплатных экскурсий
Антон Макарский бьёт посуду и мебель во время семейных ссор
Диана Арбенина пришла на день рождения в компании мамы и детей
Как сэкономить при аренде жилья в России
Калининградка лишилась 800 тысяч рублей, вложив деньги в инвестиционное страхование
Холодный свекольник с йогуртом: для сытности можно добавить колбасу, но и без неё вкусно

Холодный свекольник: попробуйте сделать его с йогуртом

1:34
Еда

Холодный свекольник с йогуртом — это освежающий суп, который можно сделать более сытным и ароматным, добавив колбасу. Однако даже без мяса этот суп будет вкусным.

Холодный свекольник: попробуйте сделать его с йогуртом
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Dzema, CC BY-SA 4.0

Количество порций: 6.

Ингредиенты:

  • средняя свёкла — 1 шт.;
  • лимон — 1 шт.;
  • вода или овощной бульон — 400 мл;
  • редис — 10-12 шт.;
  • огурцы свежие — 2 шт.;
  • укроп и зелёный лук — 1 пучок;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • греческий йогурт — 750 г;
  • соль — по вкусу;
  • яйца — по желанию;
  • колбаса варёная — по желанию.

Приготовление

  1. Натрите свёклу на крупной тёрке и выжмите из лимона 2-3 столовые ложки сока. Ботву также можно нарезать в суп.
  2. Положите свёклу в кастрюлю, залейте холодной водой или бульоном и добавьте лимонный сок. После закипания варите 5 минут, затем снимите с огня и полностью остудите.
  3. Натрите редис и огурцы на крупной тёрке или нарежьте соломкой.
  4. Мелко нарежьте зелень и пропустите чеснок через пресс. Если
  5. хотите добавить колбасу, нарежьте её кубиками.
  6. Добавьте к остывшей свёкле подготовленные овощи, зелень, колбасу и йогурт.
  7. Посолите и уберите в холодильник на 3-4 часа.
  8. Отварите яйца вкрутую, остудите и нарежьте половинками или четвертинками. Добавьте их в суп при подаче.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Почему Нигерия решила вернуть свои золотые запасы?

В своих резервах Нигерия хранит около 21 тонны золота

Даже Нигерия планирует вернуть свои золотые запасы
Алсу намекнула на перемены в жизни после развода с Яном Абрамовым
Развод или пиар? Алсу сделала заявление
Капустной белянке — бой: в июле опудрите кусты этим порошком — о вредителе забудете
Запад в панике. Китай разрабатывает для России аналог дрона-камикадзе "Герань"?
США разрешат Киеву бить вглубь границы РФ на 100 километров Дмитрий Плотников Politico: Демпартия США обсудит с Байденом провал на дебатах Петр Ермилин ВС РФ заняли самый высокий микрорайон Часова Яра, ВСУ отступают к Константиновке Любовь Степушова
Какого цвета кошку завести дома: обязательно тем, кто хочет питомца в дом
Спасите ваши томаты от июльской жары: 2 необходимых действия для растений в теплице
Альтернативы газону: что посадить, чтобы не приходилось косить
Альтернативы газону: что посадить, чтобы не приходилось косить
Последние материалы
Диана Арбенина пришла на день рождения в компании мамы и детей
Как сэкономить при аренде жилья в России
Калининградка лишилась 800 тысяч рублей, вложив деньги в инвестиционное страхование
Neuralink отменила вторую операцию по вживлению чипа в мозг человека
Capcom выпустила Resident Evil 7 для iOS и macOS
Почему дорогие средства не работают: три ошибки при уходе за кожей
Зоолог назвал опасных животных, встречающихся в Крыму
Моторист призвал водителей не игнорировать индикатор Check Engine
Бездрожжевой хлеб из пива: простой рецепт, который по силам каждому
Наталия Ансталь назвала страны с самым тёплым морем. Среди них есть Египет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников