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Готовим бездрожжевой хлеб на пиве: вас удивит, насколько просто можно его испечь

Бездрожжевой хлеб из пива: простой рецепт, который по силам каждому

1:54
Еда

Попробуйте испечь бездрожжевой хлеб дома, используя доступный рецепт и пиво. Эксперты утверждают, что употребление дрожжевого теста может привести к быстрой утомляемости и снижению иммунитета. Поэтому многие предпочитают готовить бездрожжевой хлеб из пресного теста на пиве.

Бездрожжевой хлеб из пива: простой рецепт, который по силам каждому
Фото: commons.wikimedia.org by Yleventa2, CC BY-SA 4.0

В старых европейских поваренных книгах упоминается связь между пивоварением и выпечкой. Пивовары снимали дрожжевую пену, которая образовывалась во время брожения, и использовали её для приготовления теста.

Сегодня вам не нужно самостоятельно варить пиво, чтобы испечь хлеб. Возьмите бутылку живого пива и следуйте простому рецепту для приготовления нежного батона.

Ингредиенты:

  • 480 г пшеничной муки,
  • 1,5 ст. л. сахара,
  • 15 г разрыхлителя,
  • 330 мл тёмного пива.

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте маслом холодную толстостенную сковороду или форму для хлеба и посыпьте её кукурузной мукой.
  2. Смешайте муку, разрыхлитель, соль и сахар, затем добавьте пиво и замесите тесто до нужной консистенции.
  3. Положите тесто в сковороду и отправьте в духовку. Выпекайте около 35-40 минут.
  4. Если готовите на плите, накройте сковороду крышкой и готовьте на низком или среднем огне до тех пор, пока нож или деревянная зубочистка, втыкаемые в булку, не будут оставаться чистыми.
  5. Достаньте готовый хлеб из формы, при желании смажьте его растопленным сливочным маслом и дайте полностью остыть перед нарезкой.

Благодаря пиву этот лёгкий рецепт хлеба приобретает текстуру традиционного батона и прекрасно подходит для тостов.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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