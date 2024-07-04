Готовим бездрожжевой хлеб на пиве: вас удивит, насколько просто можно его испечь

Бездрожжевой хлеб из пива: простой рецепт, который по силам каждому

1:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Попробуйте испечь бездрожжевой хлеб дома, используя доступный рецепт и пиво. Эксперты утверждают, что употребление дрожжевого теста может привести к быстрой утомляемости и снижению иммунитета. Поэтому многие предпочитают готовить бездрожжевой хлеб из пресного теста на пиве.

Фото: commons.wikimedia.org by Yleventa2, CC BY-SA 4.0

В старых европейских поваренных книгах упоминается связь между пивоварением и выпечкой. Пивовары снимали дрожжевую пену, которая образовывалась во время брожения, и использовали её для приготовления теста.

Сегодня вам не нужно самостоятельно варить пиво, чтобы испечь хлеб. Возьмите бутылку живого пива и следуйте простому рецепту для приготовления нежного батона.

Ингредиенты:

480 г пшеничной муки,

1,5 ст. л. сахара,

15 г разрыхлителя,

330 мл тёмного пива.

Приготовление

Разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте маслом холодную толстостенную сковороду или форму для хлеба и посыпьте её кукурузной мукой. Смешайте муку, разрыхлитель, соль и сахар, затем добавьте пиво и замесите тесто до нужной консистенции. Положите тесто в сковороду и отправьте в духовку. Выпекайте около 35-40 минут. Если готовите на плите, накройте сковороду крышкой и готовьте на низком или среднем огне до тех пор, пока нож или деревянная зубочистка, втыкаемые в булку, не будут оставаться чистыми. Достаньте готовый хлеб из формы, при желании смажьте его растопленным сливочным маслом и дайте полностью остыть перед нарезкой.

Благодаря пиву этот лёгкий рецепт хлеба приобретает текстуру традиционного батона и прекрасно подходит для тостов.