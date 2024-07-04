Ленивые вареники с творогом и вишней: очень нравятся взрослым и детям

Ленивые вареники с творогом и вишней: делаются со свежими или замороженными ягодами

1:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Ленивые вареники с творогом и вишней - это нежное и вкусное блюдо, которое легко готовится и нравится как взрослым, так и детям.

Фото: commons.wikimedia.org by Vi Ko, CC BY-SA 4.0

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

300 грамм творога;

1 куриное яйцо;

1 столовая ложка сахара;

3 столовые ложки пшеничной муки;

150 грамм свежей или замороженной вишни.

Процесс приготовления:

Выложите творог в миску, добавьте яйцо, сахар и тщательно перемешайте. Добавьте просеянную муку и замесите тесто. Сформируйте вареники: выложите чайную ложку теста на доску или стол, присыпанный мукой, разровняйте его в кружочек, присыпьте мукой и положите в центр вишню. Соедините края теста руками и сформируйте вареник в форме круга. Отварите вареники в подсоленной кипящей воде до всплытия на поверхность. Подавайте ленивые вареники с вишней со сметаной.

Это простое и полезное блюдо станет отличным вариантом для семейного ужина или обеда.