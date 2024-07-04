Ленивые вареники с творогом и вишней: очень нравятся взрослым и детям
Ленивые вареники с творогом и вишней: делаются со свежими или замороженными ягодами
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Ленивые вареники с творогом и вишней - это нежное и вкусное блюдо, которое легко готовится и нравится как взрослым, так и детям.
Фото: commons.wikimedia.org by Vi Ko, CC BY-SA 4.0
Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:
- 300 грамм творога;
- 1 куриное яйцо;
- 1 столовая ложка сахара;
- 3 столовые ложки пшеничной муки;
- 150 грамм свежей или замороженной вишни.
Процесс приготовления:
- Выложите творог в миску, добавьте яйцо, сахар и тщательно перемешайте.
- Добавьте просеянную муку и замесите тесто.
- Сформируйте вареники: выложите чайную ложку теста на доску или стол, присыпанный мукой, разровняйте его в кружочек, присыпьте мукой и положите в центр вишню.
- Соедините края теста руками и сформируйте вареник в форме круга.
- Отварите вареники в подсоленной кипящей воде до всплытия на поверхность.
- Подавайте ленивые вареники с вишней со сметаной.
Это простое и полезное блюдо станет отличным вариантом для семейного ужина или обеда.
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру