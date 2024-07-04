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Ленивые вареники с творогом и вишней: очень нравятся взрослым и детям

Ленивые вареники с творогом и вишней: делаются со свежими или замороженными ягодами

1:08
Еда

Ленивые вареники с творогом и вишней - это нежное и вкусное блюдо, которое легко готовится и нравится как взрослым, так и детям.

Ленивые вареники с творогом и вишней: делаются со свежими или замороженными ягодами
Фото: commons.wikimedia.org by Vi Ko, CC BY-SA 4.0

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 300 грамм творога;
  • 1 куриное яйцо;
  • 1 столовая ложка сахара;
  • 3 столовые ложки пшеничной муки;
  • 150 грамм свежей или замороженной вишни.

Процесс приготовления:

  1. Выложите творог в миску, добавьте яйцо, сахар и тщательно перемешайте.
  2. Добавьте просеянную муку и замесите тесто.
  3. Сформируйте вареники: выложите чайную ложку теста на доску или стол, присыпанный мукой, разровняйте его в кружочек, присыпьте мукой и положите в центр вишню.
  4. Соедините края теста руками и сформируйте вареник в форме круга.
  5. Отварите вареники в подсоленной кипящей воде до всплытия на поверхность.
  6. Подавайте ленивые вареники с вишней со сметаной.

Это простое и полезное блюдо станет отличным вариантом для семейного ужина или обеда.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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