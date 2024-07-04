Почему не получается выпечка: пять распространённых ошибок неопытных кулинаров

В мире много людей, которые не могут жить без сладкого, но тех, кто умеет готовить сладости, гораздо меньше. Ещё реже встречаются те, у кого выпечка всегда получается безупречной. Многие хозяйки сталкиваются с проблемами: тесто может не подняться или вкус готового блюда далёк от идеала.
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Пять ошибок, которые могут испортить выпечку
Не просеиваете муку. Обогащение муки кислородом делает тесто пышным и воздушным.
Греете продукты в микроволновой печи. Продукты должны быть комнатной температуры для правильного подъёма теста.
Слишком долго вымешиваете тесто. Излишнее перемешивание делает тесто плотным и снижает вероятность подъёма. Исключение здесь составляет только тесто на пельмени или чебуреки.
Не соблюдаете порядок смешивания ингредиентов. Важно следовать рекомендациям рецепта для получения нужной структуры и вкуса теста.
Ставите форму с тестом в холодную духовку. Тесто должно подниматься в разогретой духовке, иначе пирог или торт получатся плоскими.