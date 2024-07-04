Почему не получается выпечка: пять распространённых ошибок неопытных кулинаров

Пять ошибок, из-за которых у хозяйки может не получиться выпечка

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

В мире много людей, которые не могут жить без сладкого, но тех, кто умеет готовить сладости, гораздо меньше. Ещё реже встречаются те, у кого выпечка всегда получается безупречной. Многие хозяйки сталкиваются с проблемами: тесто может не подняться или вкус готового блюда далёк от идеала.

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Пять ошибок, которые могут испортить выпечку