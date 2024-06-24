Запекаем в духовке фрикадельки с брокколи: поливаем домашним соусом терияки

Запечённые в духовке фрикадельки в соусе терияки

Два противня, небольшая кастрюля и острый нож — всё, что вам нужно, чтобы приготовить эти фрикадельки со свежим имбирём, чесноком, зелёным луком и соусом терияки.

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Ингредиенты

1 кг свиного фарша

3 больших яйца

1 столовая ложка натёртого имбиря

4 зубчика чеснока, измельчённых

1 чашка панировочных сухарей

Зелёный лук

2 чайные ложки морской соли

Полкило брокколи

2 столовые ложки оливкового масла

Свежая кинза, нарезанная

Соус терияки

1 чашка соевого соуса

1/2 стакана мёда

3 зубчика чеснока, измельчённых

2 столовые ложки измельчённого свежего имбиря

2 столовые ложки пасты чили

3 столовые ложки свежевыжатого сока лайма

Приготовление