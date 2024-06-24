Запекаем в духовке фрикадельки с брокколи: поливаем домашним соусом терияки

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Запечённые в духовке фрикадельки в соусе терияки

Еда

Два противня, небольшая кастрюля и острый нож — всё, что вам нужно, чтобы приготовить эти фрикадельки со свежим имбирём, чесноком, зелёным луком и соусом терияки.

Запечённые в духовке фрикадельки в соусе терияки
Фото: commons.wikimedia.org by Baoothersks is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

  •  1 кг свиного фарша
  • 3 больших яйца
  • 1 столовая ложка натёртого имбиря
  • 4 зубчика чеснока, измельчённых
  • 1 чашка панировочных сухарей
  • Зелёный лук
  • 2 чайные ложки морской соли
  • Полкило брокколи
  • 2 столовые ложки оливкового масла
  • Свежая кинза, нарезанная

Соус терияки

  • 1 чашка соевого соуса
  • 1/2 стакана мёда
  • 3 зубчика чеснока, измельчённых
  • 2 столовые ложки измельчённого свежего имбиря
  • 2 столовые ложки пасты чили
  • 3 столовые ложки свежевыжатого сока лайма

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 200 градусов. Смажьте маслом большой противень с бортиками.
  2. В большой миске смешайте свинину, яйца, имбирь, чеснок, сухари, зелёный лук и 1 чайную ложку соли. Мокрыми руками сформируйте фрикадельки и выложите на подготовленный противень. У вас должно получиться около 35 фрикаделек. Поместите брокколи на второй противень с бортиками и перемешайте с оливковым маслом и оставшейся 1 чайной ложкой соли. Запекайте 20–25 минут.
  3. Приготовьте соус терияки. В небольшой кастрюле смешайте соевый соус, 1/2 стакана воды, мёд, чеснок, имбирь, пасту чили и сок лайма. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь до средне-слабого. Варите, часто помешивая, пока смесь не загустеет и не начнет пениться, около 10 минут. Дайте немного остыть. Разложите фрикадельки и брокколи по тарелкам. Полейте соусом фрикадельки и брокколи и посыпьте кинзой.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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