Запекаем в духовке фрикадельки с брокколи: поливаем домашним соусом терияки

Два противня, небольшая кастрюля и острый нож — всё, что вам нужно, чтобы приготовить эти фрикадельки со свежим имбирём, чесноком, зелёным луком и соусом терияки.
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Ингредиенты
1 кг свиного фарша
3 больших яйца
1 столовая ложка натёртого имбиря
4 зубчика чеснока, измельчённых
1 чашка панировочных сухарей
Зелёный лук
2 чайные ложки морской соли
Полкило брокколи
2 столовые ложки оливкового масла
Свежая кинза, нарезанная
Соус терияки
1 чашка соевого соуса
1/2 стакана мёда
3 зубчика чеснока, измельчённых
2 столовые ложки измельчённого свежего имбиря
2 столовые ложки пасты чили
3 столовые ложки свежевыжатого сока лайма
Приготовление
Разогрейте духовку до 200 градусов. Смажьте маслом большой противень с бортиками.
В большой миске смешайте свинину, яйца, имбирь, чеснок, сухари, зелёный лук и 1 чайную ложку соли. Мокрыми руками сформируйте фрикадельки и выложите на подготовленный противень. У вас должно получиться около 35 фрикаделек. Поместите брокколи на второй противень с бортиками и перемешайте с оливковым маслом и оставшейся 1 чайной ложкой соли. Запекайте 20–25 минут.
Приготовьте соус терияки. В небольшой кастрюле смешайте соевый соус, 1/2 стакана воды, мёд, чеснок, имбирь, пасту чили и сок лайма. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь до средне-слабого. Варите, часто помешивая, пока смесь не загустеет и не начнет пениться, около 10 минут. Дайте немного остыть. Разложите фрикадельки и брокколи по тарелкам. Полейте соусом фрикадельки и брокколи и посыпьте кинзой.