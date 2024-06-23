Обжарьте куриное филе с молочным соусом: получится так же вкусно, как крылышки баффало

Пряные и пикантные кусочки курицы без какой-либо обжарки во фритюре — более полезные, лёгкие и такие же вкусные, как знаменитые крылышки "Баффало". Беспроигрышный вариант!
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Ингредиенты
4 куриные грудки, нарезанные кусочками
1,5 чайной ложки соли
1/2 чайной ложки свежемолотого чёрного перца
4 столовые ложки солёного сливочного масла
1 чашка молочного соуса
1 чайная ложка чесночного порошка
1 чайная ложка лукового порошка
Сельдерей, нарезанный кусочками
Заправка из голубого сыра
Приготовление
Приправьте курицу солью и перцем.
Нагрейте оливковое масло в большой сковороде, обжарьте курицу.
Уменьшите огонь до минимума. Добавьте сливочное масло, молочный соус, чесночный порошок и луковый порошок. Перемешивайте, пока каждый кусок курицы не будет покрыт соусом. Подавайте с палочками сельдерея и заправкой из голубого сыра.