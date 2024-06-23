Обжарьте куриное филе с молочным соусом: получится так же вкусно, как крылышки баффало

Как приготовить курицу с молочным соусом

1:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Пряные и пикантные кусочки курицы без какой-либо обжарки во фритюре — более полезные, лёгкие и такие же вкусные, как знаменитые крылышки "Баффало". Беспроигрышный вариант!

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Ингредиенты

4 куриные грудки, нарезанные кусочками

1,5 чайной ложки соли

1/2 чайной ложки свежемолотого чёрного перца

4 столовые ложки солёного сливочного масла

1 чашка молочного соуса

1 чайная ложка чесночного порошка

1 чайная ложка лукового порошка

Сельдерей, нарезанный кусочками

Заправка из голубого сыра

Приготовление