Мягкие творожные кексы с вишней: идеальное сочетание нежного теста и сочных ягод
Творожные кексы с вишней: очень мягкие, готовятся из творога любой жирности
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Творожные кексы с вишней — это изысканная домашняя выпечка, которая поражает своей мягкостью и свежестью ягод. Вам и вашим близким этот летний десерт точно понравится!
Фото: commons.wikimedia.org by SKopp, CC BY-SA 3.0
Ингредиенты:
- 2 яйца,
- 70 г белого сахара,
- 80 г коричневого сахара,
- 65 мл растительного масла,
- 60 мл молока,
- 150 г творога любой жирности,
- 320 г муки,
- 1 чайная ложка разрыхлителя,
- половина чайной ложки соды,
- половина чайной ложки соли,
- 150 г вишни (вес без косточек),
- сахарная пудра по вкусу.
Приготовление
- Разогрейте духовку до 180 °C и подготовьте 12 бумажных формочек для кексов.
- Взбейте венчиком яйца, оба вида сахара, масло, молоко и творог.
- Добавьте 280 г муки, разрыхлитель, соду и соль.
- Обваляйте вишню в оставшейся муке и лопаткой вмешайте в тесто.
- Распределите его по формочкам.
- Выпекайте кексы около 25 минут. Готовность проверьте зубочисткой: она должна остаться чистой.
- После остывания можно посыпать десерт сахарной пудрой.
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру