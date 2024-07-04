Мягкие творожные кексы с вишней: идеальное сочетание нежного теста и сочных ягод

Творожные кексы с вишней: очень мягкие, готовятся из творога любой жирности

1:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Творожные кексы с вишней — это изысканная домашняя выпечка, которая поражает своей мягкостью и свежестью ягод. Вам и вашим близким этот летний десерт точно понравится!

Фото: commons.wikimedia.org by SKopp, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

2 яйца,

70 г белого сахара,

80 г коричневого сахара,

65 мл растительного масла,

60 мл молока,

150 г творога любой жирности,

320 г муки,

1 чайная ложка разрыхлителя,

половина чайной ложки соды,

половина чайной ложки соли,

150 г вишни (вес без косточек),

сахарная пудра по вкусу.

Приготовление