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Запеканка из кабачков и помидоров: так готовят это лёгкое овощное блюдо на Кубани

Нежнейшая запеканка с кабачками и помидорами: аромат и вкус кубанской кухни

1:46
Еда

Нежная запеканка с кабачками и помидорами — это лёгкое и ароматное блюдо, которое идеально подходит для летнего сезона. Это блюдо станет отличным выбором для тех, кто хочет насладиться вкусом свежих овощей и зелени.

Нежнейшая запеканка с кабачками и помидорами: аромат и вкус кубанской кухни
Фото: flickr.com by anjanettew, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты:

  • 150 мл молока,
  • 2 молодых кабачка,
  • 5 небольших помидоров,
  • 3 яйца,
  • 70 г твёрдого сыра (желательно сорт "пармезан"),
  • 6 столовых ложек пшеничной муки,
  • петрушка, укроп по вкусу,
  • соль, перец по вкусу,
  • сушёный базилик или другие ароматные травы по вкусу,
  • 6 столовых ложек оливкового масла.

Приготовление

  1. Смажьте форму для запекания сливочным или растительным маслом.
  2. Уложите на дно формы нарезанные мелкими кубиками кабачки.
  3. Смешайте в миске яйца, молоко, сушёные травы и соль.
  4. Добавьте мелко нарезанную зелень и натёртый на тёрке сыр.
  5. Аккуратно перемешайте ингредиенты и добавьте перец, оливковое масло и просеянную муку.
  6. Вылейте яичную массу на кабачки и равномерно распределите.
  7. Поставьте форму в разогретую до 200 градусов духовку на 25 минут.
  8. После этого выложите на запеканку нарезанные тонкими ломтиками помидоры.
  9. Присыпьте оставшейся зеленью, добавьте лук, перец и немного сыра.
  10. Верните форму в духовку ещё на 15 минут.

Блюдо готово, когда сверху образуется румяная сырная корочка, а ароматы свежих овощей наполняют кухню. Нежная запеканка с кабачками и помидорами станет прекрасным дополнением к обеду или ужину, особенно в жаркие летние дни.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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