Запеканка из кабачков и помидоров: так готовят это лёгкое овощное блюдо на Кубани

Нежная запеканка с кабачками и помидорами — это лёгкое и ароматное блюдо, которое идеально подходит для летнего сезона. Это блюдо станет отличным выбором для тех, кто хочет насладиться вкусом свежих овощей и зелени.
Фото: flickr.com by anjanettew, CC BY-SA 2.0
Ингредиенты:
150 мл молока,
2 молодых кабачка,
5 небольших помидоров,
3 яйца,
70 г твёрдого сыра (желательно сорт "пармезан"),
6 столовых ложек пшеничной муки,
петрушка, укроп по вкусу,
соль, перец по вкусу,
сушёный базилик или другие ароматные травы по вкусу,
6 столовых ложек оливкового масла.
Приготовление
Смажьте форму для запекания сливочным или растительным маслом.
Уложите на дно формы нарезанные мелкими кубиками кабачки.
Смешайте в миске яйца, молоко, сушёные травы и соль.
Добавьте мелко нарезанную зелень и натёртый на тёрке сыр.
Аккуратно перемешайте ингредиенты и добавьте перец, оливковое масло и просеянную муку.
Вылейте яичную массу на кабачки и равномерно распределите.
Поставьте форму в разогретую до 200 градусов духовку на 25 минут.
После этого выложите на запеканку нарезанные тонкими ломтиками помидоры.
Присыпьте оставшейся зеленью, добавьте лук, перец и немного сыра.
Верните форму в духовку ещё на 15 минут.
Блюдо готово, когда сверху образуется румяная сырная корочка, а ароматы свежих овощей наполняют кухню. Нежная запеканка с кабачками и помидорами станет прекрасным дополнением к обеду или ужину, особенно в жаркие летние дни.