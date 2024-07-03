Запеканка из кабачков и помидоров: так готовят это лёгкое овощное блюдо на Кубани

Нежнейшая запеканка с кабачками и помидорами: аромат и вкус кубанской кухни

1:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Нежная запеканка с кабачками и помидорами — это лёгкое и ароматное блюдо, которое идеально подходит для летнего сезона. Это блюдо станет отличным выбором для тех, кто хочет насладиться вкусом свежих овощей и зелени.

Фото: flickr.com by anjanettew, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты:

150 мл молока,

2 молодых кабачка,

5 небольших помидоров,

3 яйца,

70 г твёрдого сыра (желательно сорт "пармезан"),

6 столовых ложек пшеничной муки,

петрушка, укроп по вкусу,

соль, перец по вкусу,

сушёный базилик или другие ароматные травы по вкусу,

6 столовых ложек оливкового масла.

Приготовление

Смажьте форму для запекания сливочным или растительным маслом. Уложите на дно формы нарезанные мелкими кубиками кабачки. Смешайте в миске яйца, молоко, сушёные травы и соль. Добавьте мелко нарезанную зелень и натёртый на тёрке сыр. Аккуратно перемешайте ингредиенты и добавьте перец, оливковое масло и просеянную муку. Вылейте яичную массу на кабачки и равномерно распределите. Поставьте форму в разогретую до 200 градусов духовку на 25 минут. После этого выложите на запеканку нарезанные тонкими ломтиками помидоры. Присыпьте оставшейся зеленью, добавьте лук, перец и немного сыра. Верните форму в духовку ещё на 15 минут.

Блюдо готово, когда сверху образуется румяная сырная корочка, а ароматы свежих овощей наполняют кухню. Нежная запеканка с кабачками и помидорами станет прекрасным дополнением к обеду или ужину, особенно в жаркие летние дни.