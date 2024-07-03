Как сделать варёную картошку вкуснее: пять простых секретов

Пять секретов приготовления вкусной варёной картошки

0:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Картошка — популярный гарнир в России, который подходит к мясу и рыбе. Чтобы приготовить вкусное блюдо, следуйте пяти простым советам, которые мы вам предлагаем.

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