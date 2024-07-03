Как сделать варёную картошку вкуснее: пять простых секретов
Пять секретов приготовления вкусной варёной картошки
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Картошка — популярный гарнир в России, который подходит к мясу и рыбе. Чтобы приготовить вкусное блюдо, следуйте пяти простым советам, которые мы вам предлагаем.
Фото: de.wikipedia.org by Tilmann at German Wikipedia is licensed under GNU Free Documentation License
- Разрезайте крупные клубни на части, так картошка сварится быстрее и равномернее.
- Добавьте в кипящую воду морковь и болгарский перец для интересного вкуса и цвета.
- Используйте специи по вкусу: лавровый лист, куркуму, чеснок и укроп.
- После варки добавьте измельчённый чеснок и укроп, накройте кастрюлю крышкой и встряхните.
- Полейте картошку ароматным растительным (душистым подсолнечным, оливковым, кукурузным) или положите в неё немного сливочного масла перед подачей.
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру