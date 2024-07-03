Вишневый соус к мясу: оригинальный зимний деликатес

Вишнёвый соус к мясу на зиму: необычное сочетание ягод и пряностей

1:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот рецепт вишневого соуса станет отличным дополнением к вашему меню. Он идеально подходит для мясных блюд, а также может использоваться в качестве приправы к различным гарнирам.

Фото: commons.wikimedia.org by Kolforn, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты:

вишня без косточек — 1 кг;

сахар — 8 столовых ложек;

соль — 1 столовая ложка;

чёрный перец — 0,5 чайной ложки;

красный острый перец — 0,5 чайной ложки;

мускатный орех — щепотка;

карри — 1–1,5 столовых ложек;

гвоздика — 2 бутона;

чеснок — 2 головки;

столовый уксус 9% — 1 столовая ложка;

крахмал — 2 столовые ложки (по желанию).

Приготовление

Подготовьте и отмерьте специи и приправы. Помойте вишню, дайте стечь воде и удалите косточки из каждой ягоды. Измельчите вишню в пюре с помощью блендера. Очистите чеснок и пропустите его через пресс. Добавьте в вишневую массу. Всыпьте в пюре соль, сахар и специи. Перемешайте до полного растворения. Влейте столовый уксус. Поставьте на огонь и доведите до кипения. Варите 30 минут. Разведите крахмал в небольшом количестве воды и влейте, помешивая, в кипящий соус. Варите ещё 10 минут, помешивая. Если хотите получить более густой соус, можете пропустить этот шаг. Разложите вишнёвый соус по стерилизованным банкам.

Переверните банки на крышки и укутайте до полного остывания.

Приятного аппетита!