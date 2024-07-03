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Вишневый соус к мясу: оригинальный зимний деликатес

Вишнёвый соус к мясу на зиму: необычное сочетание ягод и пряностей

1:40
Еда

Этот рецепт вишневого соуса станет отличным дополнением к вашему меню. Он идеально подходит для мясных блюд, а также может использоваться в качестве приправы к различным гарнирам.

Вишнёвый соус к мясу на зиму: необычное сочетание ягод и пряностей
Фото: commons.wikimedia.org by Kolforn, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты:

  • вишня без косточек — 1 кг;
  • сахар — 8 столовых ложек;
  • соль — 1 столовая ложка;
  • чёрный перец — 0,5 чайной ложки;
  • красный острый перец — 0,5 чайной ложки;
  • мускатный орех — щепотка;
  • карри — 1–1,5 столовых ложек;
  • гвоздика — 2 бутона;
  • чеснок — 2 головки;
  • столовый уксус 9% — 1 столовая ложка;
  • крахмал — 2 столовые ложки (по желанию).

Приготовление

  1. Подготовьте и отмерьте специи и приправы.
  2. Помойте вишню, дайте стечь воде и удалите косточки из каждой ягоды.
  3. Измельчите вишню в пюре с помощью блендера.
  4. Очистите чеснок и пропустите его через пресс. Добавьте в вишневую массу.
  5. Всыпьте в пюре соль, сахар и специи. Перемешайте до полного растворения.
  6. Влейте столовый уксус.
  7. Поставьте на огонь и доведите до кипения. Варите 30 минут.
  8. Разведите крахмал в небольшом количестве воды и влейте, помешивая, в кипящий соус. Варите ещё 10 минут, помешивая.
  9. Если хотите получить более густой соус, можете пропустить этот шаг.
  10. Разложите вишнёвый соус по стерилизованным банкам.

Переверните банки на крышки и укутайте до полного остывания.
Приятного аппетита!

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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