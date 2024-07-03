Вишневый соус к мясу: оригинальный зимний деликатес
Вишнёвый соус к мясу на зиму: необычное сочетание ягод и пряностей
1:40
Этот рецепт вишневого соуса станет отличным дополнением к вашему меню. Он идеально подходит для мясных блюд, а также может использоваться в качестве приправы к различным гарнирам.
Фото: commons.wikimedia.org by Kolforn, CC BY-SA 4.0
Ингредиенты:
- вишня без косточек — 1 кг;
- сахар — 8 столовых ложек;
- соль — 1 столовая ложка;
- чёрный перец — 0,5 чайной ложки;
- красный острый перец — 0,5 чайной ложки;
- мускатный орех — щепотка;
- карри — 1–1,5 столовых ложек;
- гвоздика — 2 бутона;
- чеснок — 2 головки;
- столовый уксус 9% — 1 столовая ложка;
- крахмал — 2 столовые ложки (по желанию).
Приготовление
- Подготовьте и отмерьте специи и приправы.
- Помойте вишню, дайте стечь воде и удалите косточки из каждой ягоды.
- Измельчите вишню в пюре с помощью блендера.
- Очистите чеснок и пропустите его через пресс. Добавьте в вишневую массу.
- Всыпьте в пюре соль, сахар и специи. Перемешайте до полного растворения.
- Влейте столовый уксус.
- Поставьте на огонь и доведите до кипения. Варите 30 минут.
- Разведите крахмал в небольшом количестве воды и влейте, помешивая, в кипящий соус. Варите ещё 10 минут, помешивая.
- Если хотите получить более густой соус, можете пропустить этот шаг.
- Разложите вишнёвый соус по стерилизованным банкам.
Переверните банки на крышки и укутайте до полного остывания.
Приятного аппетита!
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру