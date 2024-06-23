Научим вас готовить идеальный картофельный салат: с мятой, зелёным луком и заправкой

Картофельный салат с мятой: вкусный гарнир

0:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот сытный и питательный картофельный салат с терпкой мятой идеально подходит для лета. Приготовьте его на завтрак или подайте как гарнир.

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Ингредиенты

Листья мяты

3 луковицы, нарезанные полукольцами

1 кг картофеля

1 зубчик чеснока, раздавленный

3/4 стакана йогурта

1 чайная ложка белого винного уксуса

1 чайная ложка сахарной пудры

Приготовление