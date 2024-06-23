Научим вас готовить идеальный картофельный салат: с мятой, зелёным луком и заправкой
Картофельный салат с мятой: вкусный гарнир
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Этот сытный и питательный картофельный салат с терпкой мятой идеально подходит для лета. Приготовьте его на завтрак или подайте как гарнир.
Фото: commons.wikimedia.org by SajjadF is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Ингредиенты
- Листья мяты
- 3 луковицы, нарезанные полукольцами
- 1 кг картофеля
- 1 зубчик чеснока, раздавленный
- 3/4 стакана йогурта
- 1 чайная ложка белого винного уксуса
- 1 чайная ложка сахарной пудры
Приготовление
- Варите картофель 15 минут. Слейте воду и остудите.
- В миске смешайте чеснок, йогурт, уксус и сахар, приправьте солью и перцем.
- Выложите в миску картофель, нарезанный кубиками. Добавьте зелёный лук и листья мяты с заправкой, перемешайте.
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