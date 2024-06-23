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Рулетики из бекона с финиками и козьим сыром: готовим вкусную закуску

Рулетики из бекона с финиками: вкусная праздничная закуска

Еда

Если вы планируете вечеринку и раздумываете, что приготовить в качестве закуски на вечер, то обязательно включите в меню рулетики из бекона с финиками.

Рулетики из бекона с финиками: вкусная праздничная закуска
Фото: flickr.com by Helen T is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Сочетание хрустящего солёного бекона со сладкими финиками и тающим во рту вкусным сыром — эта закуска будет хорошо сочетаться с коктейлями. Учитывая, что для приготовления этого блюда вам понадобится всего три ингредиента, то много времени на кухне вам точно не придётся провести.

Ингредиенты

  • 450 г бекона
  • 25 фиников меджул
  • 120 г козьего сыра

Приготовление

  1. Нагрейте духовку до 200 градусов. Застелите противень пергаментной бумагой.
  2. Финики аккуратно разрежьте посередине, чтобы удалить косточку, ложкой заполните карманы фиников козьим сыром.
  3. Нарежьте полоски бекона и оберните ими каждый финик, закрепите рулетики зубочистками. Выложите рулетики на противень. Запекайте 15 минут.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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