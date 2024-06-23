Рулетики из бекона с финиками и козьим сыром: готовим вкусную закуску

Рулетики из бекона с финиками: вкусная праздничная закуска

Если вы планируете вечеринку и раздумываете, что приготовить в качестве закуски на вечер, то обязательно включите в меню рулетики из бекона с финиками.

Фото: flickr.com by Helen T is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Сочетание хрустящего солёного бекона со сладкими финиками и тающим во рту вкусным сыром — эта закуска будет хорошо сочетаться с коктейлями. Учитывая, что для приготовления этого блюда вам понадобится всего три ингредиента, то много времени на кухне вам точно не придётся провести.

Ингредиенты

450 г бекона

25 фиников меджул

120 г козьего сыра

Приготовление