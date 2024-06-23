Рулетики из бекона с финиками и козьим сыром: готовим вкусную закуску

Если вы планируете вечеринку и раздумываете, что приготовить в качестве закуски на вечер, то обязательно включите в меню рулетики из бекона с финиками.
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Сочетание хрустящего солёного бекона со сладкими финиками и тающим во рту вкусным сыром — эта закуска будет хорошо сочетаться с коктейлями. Учитывая, что для приготовления этого блюда вам понадобится всего три ингредиента, то много времени на кухне вам точно не придётся провести.
Ингредиенты
450 г бекона
25 фиников меджул
120 г козьего сыра
Приготовление
Нагрейте духовку до 200 градусов. Застелите противень пергаментной бумагой.