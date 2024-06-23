Приготовьте вкусную закуску из орехов: жареные с мёдом и маслом кешью

Жареные кешью с мёдом: хрустящая закуска

0:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы придерживаетесь сбалансированной диеты и избегаете вредной пищи, то эта закуска из кешью вам точно подойдёт. Эти орехи богаты белком, содержат клетчатку и надолго сохранят чувство сытости.

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Ингредиенты

1 чашка орехов кешью

1/4 стакана мёда

2 столовые ложки растопленного сливочного масла

1/8 чайной ложки соли

1 столовая ложка кокосового сахара

Приготовление

Разогрейте духовку до 150 градусов. Застелите противень фольгой. В миске смешайте мёд, соль и растопленное масло, добавьте кешью и перемешайте. Выложите кешью на противень, запекайте 5 минут. Достаньте из духовки, перемешайте и поставьте обратно ещё на 5-6 минут. При подаче перемешайте кешью с кокосовым сахаром.