Приготовьте вкусную закуску из орехов: жареные с мёдом и маслом кешью

Если вы придерживаетесь сбалансированной диеты и избегаете вредной пищи, то эта закуска из кешью вам точно подойдёт. Эти орехи богаты белком, содержат клетчатку и надолго сохранят чувство сытости.
Разогрейте духовку до 150 градусов. Застелите противень фольгой. В миске смешайте мёд, соль и растопленное масло, добавьте кешью и перемешайте. Выложите кешью на противень, запекайте 5 минут. Достаньте из духовки, перемешайте и поставьте обратно ещё на 5-6 минут. При подаче перемешайте кешью с кокосовым сахаром.
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