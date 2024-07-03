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"Неклассические" голубцы с гречкой и мясом: сытные и аппетитные

Голубцы с фаршем и гречкой: не менее вкусные, чем классические с рисом

1:30
Еда

Голубцы с гречкой и фаршем — вкусное и сытное блюдо, которое можно приготовить на обед или ужин. Попробуйте, они ничуть не хуже, чем классические голубцы с рисом и фаршем!

Голубцы с фаршем и гречкой: не менее вкусные, чем классические с рисом
Фото: commons.wikimedia.org by Christo, CC BY-SA 4.0

В этом рецепте мы используем:

  • 1 кочан белокочанной капусты,
  • 400 г мясного фарша,
  • 100 г гречневой крупы,
  • 1 морковь,
  • 1 репчатый лук,
  • 2 ст. л. растительного масла,
  • 2 зубчика чеснока,
  • 2 ч. л. томатной пасты,
  • 1 ч. л. соли,
  • 300 мл бульона,
  • специи по вкусу.

Приготовление

  1. Для начала нужно подготовить ингредиенты: промыть гречку, залить её кипятком и оставить на 20-30 минут.
  2. Затем нужно нарезать лук, морковь и чеснок; обжарить лук и морковь на растительном масле.
  3. Затем следует к луку и моркови добавить фарш, гречку, соль и специи, перемешать и снять с огня.
  4. Далее необходимо разобрать капусту на листья, опустить их в кипяток на 5-7 минут, чтобы они стали мягкими.
  5. После этого выложить начинку на листья капусты и сформировать голубцы.
  6. Завёрнутые голубцы залить смесью томатной пасты с бульоном.
  7. Голубцы следует запекать в духовке при температуре 180 градусов в течение 30-40 минут. Подавать блюдо можно со сметаной или другим соусом.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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