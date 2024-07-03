"Неклассические" голубцы с гречкой и мясом: сытные и аппетитные
Голубцы с фаршем и гречкой: не менее вкусные, чем классические с рисом
1:30
Голубцы с гречкой и фаршем — вкусное и сытное блюдо, которое можно приготовить на обед или ужин. Попробуйте, они ничуть не хуже, чем классические голубцы с рисом и фаршем!
Фото: commons.wikimedia.org by Christo, CC BY-SA 4.0
В этом рецепте мы используем:
- 1 кочан белокочанной капусты,
- 400 г мясного фарша,
- 100 г гречневой крупы,
- 1 морковь,
- 1 репчатый лук,
- 2 ст. л. растительного масла,
- 2 зубчика чеснока,
- 2 ч. л. томатной пасты,
- 1 ч. л. соли,
- 300 мл бульона,
- специи по вкусу.
Приготовление
- Для начала нужно подготовить ингредиенты: промыть гречку, залить её кипятком и оставить на 20-30 минут.
- Затем нужно нарезать лук, морковь и чеснок; обжарить лук и морковь на растительном масле.
- Затем следует к луку и моркови добавить фарш, гречку, соль и специи, перемешать и снять с огня.
- Далее необходимо разобрать капусту на листья, опустить их в кипяток на 5-7 минут, чтобы они стали мягкими.
- После этого выложить начинку на листья капусты и сформировать голубцы.
- Завёрнутые голубцы залить смесью томатной пасты с бульоном.
- Голубцы следует запекать в духовке при температуре 180 градусов в течение 30-40 минут. Подавать блюдо можно со сметаной или другим соусом.
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру