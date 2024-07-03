"Неклассические" голубцы с гречкой и мясом: сытные и аппетитные

Голубцы с фаршем и гречкой: не менее вкусные, чем классические с рисом

1:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Голубцы с гречкой и фаршем — вкусное и сытное блюдо, которое можно приготовить на обед или ужин. Попробуйте, они ничуть не хуже, чем классические голубцы с рисом и фаршем!

Фото: commons.wikimedia.org by Christo, CC BY-SA 4.0

В этом рецепте мы используем:

1 кочан белокочанной капусты,

400 г мясного фарша,

100 г гречневой крупы,

1 морковь,

1 репчатый лук,

2 ст. л. растительного масла,

2 зубчика чеснока,

2 ч. л. томатной пасты,

1 ч. л. соли,

300 мл бульона,

специи по вкусу.

Приготовление