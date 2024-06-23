Золотисто-коричневые и хрустящие: готовим куриные крылышки с соусом

Куриные крылышки, несомненно, являются любимой закуской для большинства. Хрустящие, золотистые, мягкие и сочные, приготовленные с лимоном и перцем — вы будете в восторге от этого блюда.
Разрежьте куриные крылышки на две части. В широкую миску насыпьте муку. Приправьте солью, перцем и паприкой. Обваляйте в панировке курицу и обжарьте на масле в сковороде. Тем временем приготовьте лимонно-перечный соус, добавив в растопленное масло приправу "лимон-перец". Когда крылышки станут золотисто-коричневыми, снимите их с огня и выложите на блюдо. Смажьте их лимонно-перцовым соусом, пока они ещё горячие. Подавайте крылышки с дольками лимона и рубленой петрушкой.
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