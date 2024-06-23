Золотисто-коричневые и хрустящие: готовим куриные крылышки с соусом

Хрустящие куриные крылышки с лимонно-перцовым соусом

1:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Куриные крылышки, несомненно, являются любимой закуской для большинства. Хрустящие, золотистые, мягкие и сочные, приготовленные с лимоном и перцем — вы будете в восторге от этого блюда.

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Ингредиенты

12 куриных крылышек

1/2 стакана пшеничной муки

1/2 чайной ложки соли

1/2 чайной ложки перца

1/2 чайной ложки паприки

Подсолнечное масло для жарки

2 чайные ложки нарезанной петрушки

Дольки лимона для подачи

2 столовые ложки растопленного сливочного масла

1,5 чайные ложки приправы "лимон-перец"

Приготовление

Разрежьте куриные крылышки на две части. В широкую миску насыпьте муку. Приправьте солью, перцем и паприкой. Обваляйте в панировке курицу и обжарьте на масле в сковороде. Тем временем приготовьте лимонно-перечный соус, добавив в растопленное масло приправу "лимон-перец". Когда крылышки станут золотисто-коричневыми, снимите их с огня и выложите на блюдо. Смажьте их лимонно-перцовым соусом, пока они ещё горячие. Подавайте крылышки с дольками лимона и рубленой петрушкой.