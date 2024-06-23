Летний салат из редиски с огурцами: не забудьте про вкусную заправку

Кто не любит летом молоденькую редиску, особенно только что сорванную с грядки. Но если вы даже не садовод-любитель, то этот овощ можно легко найти в любом супермаркете. Предлагаем вам рецепт простого летнего салата с вкусной заправкой.
Фото: commons.wikimedia.org by Hugo.arg & Viktorija4 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Ингредиенты
2 чашки редиски, тонко нарезанной
1 чашка нарезанных огурцов
1 чашка нарезанного красного лука
Заправка для салата
1/2 стакана оливкового масла
2 столовые ложки белого винного уксуса
1 измельчённый зубчик чеснока
1/2 чайной ложки сахара/мёда по желанию
1 чайная ложка свежего нарезанного укропа
Приготовление
Положите порезанную редиску в миску. Посолите. Добавьте огурцы и лук. Смешайте ингредиенты для заправки в небольшой миске. Полейте салат заправкой и хорошо перемешайте. При желании вы можете добавить в салат любимую зелень.