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Летний салат из редиски с огурцами: не забудьте про вкусную заправку

Салат из редиски: освежающий летний гарнир

0:59
Еда

Кто не любит летом молоденькую редиску, особенно только что сорванную с грядки. Но если вы даже не садовод-любитель, то этот овощ можно легко найти в любом супермаркете. Предлагаем вам рецепт простого летнего салата с вкусной заправкой.

Салат из редиски: освежающий летний гарнир
Фото: commons.wikimedia.org by Hugo.arg & Viktorija4 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты

  • 2 чашки редиски, тонко нарезанной
  • 1 чашка нарезанных огурцов
  • 1 чашка нарезанного красного лука

Заправка для салата

  • 1/2 стакана оливкового масла
  • 2 столовые ложки белого винного уксуса
  • 1 измельчённый зубчик чеснока
  • 1/2 чайной ложки сахара/мёда по желанию
  • 1 чайная ложка свежего нарезанного укропа

Приготовление

Положите порезанную редиску в миску. Посолите. Добавьте огурцы и лук. Смешайте ингредиенты для заправки в небольшой миске. Полейте салат заправкой и хорошо перемешайте. При желании вы можете добавить в салат любимую зелень.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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