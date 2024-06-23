Летний салат из редиски с огурцами: не забудьте про вкусную заправку

Салат из редиски: освежающий летний гарнир

0:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Кто не любит летом молоденькую редиску, особенно только что сорванную с грядки. Но если вы даже не садовод-любитель, то этот овощ можно легко найти в любом супермаркете. Предлагаем вам рецепт простого летнего салата с вкусной заправкой.

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Ингредиенты

2 чашки редиски, тонко нарезанной

1 чашка нарезанных огурцов

1 чашка нарезанного красного лука

Заправка для салата

1/2 стакана оливкового масла

2 столовые ложки белого винного уксуса

1 измельчённый зубчик чеснока

1/2 чайной ложки сахара/мёда по желанию

1 чайная ложка свежего нарезанного укропа

Приготовление

Положите порезанную редиску в миску. Посолите. Добавьте огурцы и лук. Смешайте ингредиенты для заправки в небольшой миске. Полейте салат заправкой и хорошо перемешайте. При желании вы можете добавить в салат любимую зелень.