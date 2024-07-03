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Куриное филе по-китайски: с сочным болгарским перцем и ароматным чесноком

Куриное филе в китайском стиле: сочная грудка с оригинальным кисло-сладким вкусом

1:19
Еда

Куриное филе в китайском стиле — это оригинальное и вкусное блюдо, которое придётся по вкусу любителям необычных кулинарных экспериментов, а также приверженцам правильного питания.

Куриное филе в китайском стиле: сочная грудка с оригинальным кисло-сладким вкусом
Фото: flickr.com by ginnerobot, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты:

  • 300 г куриного филе;
  • 150 г болгарского перца;
  • 2-3 зубчика чеснока;
  • 5 столовых ложек соевого соуса;
  • 5 столовых ложек воды;
  • 2 столовые ложки яблочного уксуса (или винного);
  • 1 столовая ложка сахара;
  • 1 чайная ложка крахмала;
  • растительное масло для жарки;
  • варёный рис для подачи.


Приготовление

  1. Филе нарезать узкими полосками, посолить.
  2. Перец нарезать соломкой, чеснок мелко порубить.
  3. Смешать компоненты соуса.
  4. Разогреть на сковороде растительное масло, выложить половину курицы и жарить при перемешивании пару минут до побеления кусочков.
  5. Переложить курицу на тарелку, обжарить вторую половину.
  6. Выложить на сковороду перец и чеснок, жарить ещё пару минут.
  7. Уменьшить огонь, вернуть на сковороду обжаренную курицу, влить соус, перемешать и готовить 10-15 минут до готовности мяса и загустения соуса.
  8. Подавать куриное филе по-китайски с отварным рисом.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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