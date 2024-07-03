Куриное филе по-китайски: с сочным болгарским перцем и ароматным чесноком
Куриное филе в китайском стиле: сочная грудка с оригинальным кисло-сладким вкусом
1:19
Куриное филе в китайском стиле — это оригинальное и вкусное блюдо, которое придётся по вкусу любителям необычных кулинарных экспериментов, а также приверженцам правильного питания.
Фото: flickr.com by ginnerobot, CC BY-SA 2.0
Ингредиенты:
- 300 г куриного филе;
- 150 г болгарского перца;
- 2-3 зубчика чеснока;
- 5 столовых ложек соевого соуса;
- 5 столовых ложек воды;
- 2 столовые ложки яблочного уксуса (или винного);
- 1 столовая ложка сахара;
- 1 чайная ложка крахмала;
- растительное масло для жарки;
- варёный рис для подачи.
Приготовление
- Филе нарезать узкими полосками, посолить.
- Перец нарезать соломкой, чеснок мелко порубить.
- Смешать компоненты соуса.
- Разогреть на сковороде растительное масло, выложить половину курицы и жарить при перемешивании пару минут до побеления кусочков.
- Переложить курицу на тарелку, обжарить вторую половину.
- Выложить на сковороду перец и чеснок, жарить ещё пару минут.
- Уменьшить огонь, вернуть на сковороду обжаренную курицу, влить соус, перемешать и готовить 10-15 минут до готовности мяса и загустения соуса.
- Подавать куриное филе по-китайски с отварным рисом.
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру