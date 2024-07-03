Куриное филе по-китайски: с сочным болгарским перцем и ароматным чесноком

Куриное филе в китайском стиле: сочная грудка с оригинальным кисло-сладким вкусом

1:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Куриное филе в китайском стиле — это оригинальное и вкусное блюдо, которое придётся по вкусу любителям необычных кулинарных экспериментов, а также приверженцам правильного питания.

Фото: flickr.com by ginnerobot, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты:

300 г куриного филе;

150 г болгарского перца;

2-3 зубчика чеснока;

5 столовых ложек соевого соуса;

5 столовых ложек воды;

2 столовые ложки яблочного уксуса (или винного);

1 столовая ложка сахара;

1 чайная ложка крахмала;

растительное масло для жарки;

варёный рис для подачи.



Приготовление