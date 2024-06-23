Жарим курицу на сковороде и покрываем масляно-медовой глазурью

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Жареная курица в медово-масляной глазури: аппетитное блюдо

1:53
Еда

Есть что-то захватывающее в сочетании мёда и масла. Подобно Инь и Ян, сладкое и острое идеально уравновешивают друг друга. Такое сочетание делает простую жареную курицу изысканным блюдом.

Жареная курица в медово-масляной глазури: аппетитное блюдо
Фото: flickr.com by jeffreyw is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В этом рецепте используется густое медовое масло, которым намазывают обжаренную курицу. Вы можете использовать любой кусок курицы, включая куриные крылышки. 

Ингредиенты

Для глазури

  • 2 палочки сливочного масла
  • 4 чайные ложки мёда
  • 1/2 чайной ложки соли

Для курицы

  • Куриная голень, кусочки курицы и бёдра
  • 4 стакана пшеничной муки
  • 1 чайная ложка копчёной паприки
  • 1 чайная ложка соли
  • 1/2 чайной ложки лукового порошка
  • 3 чайные ложки чесночного порошка
  • 1 литр пахты
  • Масло канолы или подсолнечное для жарки

Приготовление

  1. Вымойте и обсушите курицу бумажным полотенцем.
  2. Смешайте в тарелке муку, паприку, соль, лук и чесночный порошок. Разделите на две глубокие тарелки. Налейте пахту в третью тарелку.
  3. Подготовьте тарелку с мукой и тарелку с пахтой.
  4. Посыпьте курицу мучной смесью, а затем погрузите в пахту. Обваляйте во второй миске с мучной смесью. 
  5. Нагрейте масло в сковороде и обжарьте курицу в течение 10 минут.
  6. Тем временем приготовьте медовое масло. Растопите масло на слабом огне, не давая ему подрумяниться или подгореть. Когда масло полностью растает, добавьте мёд и соль, интенсивно помешивая. Снимите с огня.
  7. Выложите жареную курицу на блюдо и обильно полейте медовым маслом, пока она ещё горячая. Вы также можете использовать кондитерскую кисть.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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