Жарим курицу на сковороде и покрываем масляно-медовой глазурью

Жареная курица в медово-масляной глазури: аппетитное блюдо

1:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Есть что-то захватывающее в сочетании мёда и масла. Подобно Инь и Ян, сладкое и острое идеально уравновешивают друг друга. Такое сочетание делает простую жареную курицу изысканным блюдом.

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В этом рецепте используется густое медовое масло, которым намазывают обжаренную курицу. Вы можете использовать любой кусок курицы, включая куриные крылышки.

Ингредиенты

Для глазури

2 палочки сливочного масла

4 чайные ложки мёда

1/2 чайной ложки соли

Для курицы

Куриная голень, кусочки курицы и бёдра

4 стакана пшеничной муки

1 чайная ложка копчёной паприки

1 чайная ложка соли

1/2 чайной ложки лукового порошка

3 чайные ложки чесночного порошка

1 литр пахты

Масло канолы или подсолнечное для жарки

Приготовление