Жарим курицу на сковороде и покрываем масляно-медовой глазурью

Есть что-то захватывающее в сочетании мёда и масла. Подобно Инь и Ян, сладкое и острое идеально уравновешивают друг друга. Такое сочетание делает простую жареную курицу изысканным блюдом.
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В этом рецепте используется густое медовое масло, которым намазывают обжаренную курицу. Вы можете использовать любой кусок курицы, включая куриные крылышки.
Ингредиенты
Для глазури
2 палочки сливочного масла
4 чайные ложки мёда
1/2 чайной ложки соли
Для курицы
Куриная голень, кусочки курицы и бёдра
4 стакана пшеничной муки
1 чайная ложка копчёной паприки
1 чайная ложка соли
1/2 чайной ложки лукового порошка
3 чайные ложки чесночного порошка
1 литр пахты
Масло канолы или подсолнечное для жарки
Приготовление
Вымойте и обсушите курицу бумажным полотенцем.
Смешайте в тарелке муку, паприку, соль, лук и чесночный порошок. Разделите на две глубокие тарелки. Налейте пахту в третью тарелку.
Подготовьте тарелку с мукой и тарелку с пахтой.
Посыпьте курицу мучной смесью, а затем погрузите в пахту. Обваляйте во второй миске с мучной смесью.
Нагрейте масло в сковороде и обжарьте курицу в течение 10 минут.
Тем временем приготовьте медовое масло. Растопите масло на слабом огне, не давая ему подрумяниться или подгореть. Когда масло полностью растает, добавьте мёд и соль, интенсивно помешивая. Снимите с огня.
Выложите жареную курицу на блюдо и обильно полейте медовым маслом, пока она ещё горячая. Вы также можете использовать кондитерскую кисть.