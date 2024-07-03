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Вишнёвое варенье-пятиминутка: готовится быстро, не нужно возиться с косточками

Варенье-пятиминутка из вишни с косточками: классический вариант

0:53
Еда

Вишневое варенье-пятиминутка с косточками — простой и быстрый способ приготовить вкусное лакомство на зиму.

Варенье-пятиминутка из вишни с косточками: классический вариант
Фото: commons.wikimedia.org by Georgian Recipes at Georgia About, CC BY 3.0

Ингредиенты:

  • Свежая вишня с косточками — 1 кг,
  • Сахар — 1 кг.

Приготовление

  1. Равномерно пересыпьте свежую вишню в тазу для варки варенья слоями сахара.
  2. Вишня, пересыпанная сахаром, должна постоять минимум 4-5 часов, чтобы ягоды пустили сок. Периодически встряхивайте ёмкость, чтобы сахар быстрее растворился.
  3. Поставьте варенье на слабый огонь, доведите до кипения и варите 5 минут. Снимайте пену во время готовки. Дайте варенью полностью остыть.
  4. Повторите варку ещё два раза. Если планируете хранить варенье всю зиму, после третьей варки не остужайте его, а сразу разложите по банкам.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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