Вишнёвое варенье-пятиминутка: готовится быстро, не нужно возиться с косточками
Варенье-пятиминутка из вишни с косточками: классический вариант
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Вишневое варенье-пятиминутка с косточками — простой и быстрый способ приготовить вкусное лакомство на зиму.
Фото: commons.wikimedia.org by Georgian Recipes at Georgia About, CC BY 3.0
Ингредиенты:
- Свежая вишня с косточками — 1 кг,
- Сахар — 1 кг.
Приготовление
- Равномерно пересыпьте свежую вишню в тазу для варки варенья слоями сахара.
- Вишня, пересыпанная сахаром, должна постоять минимум 4-5 часов, чтобы ягоды пустили сок. Периодически встряхивайте ёмкость, чтобы сахар быстрее растворился.
- Поставьте варенье на слабый огонь, доведите до кипения и варите 5 минут. Снимайте пену во время готовки. Дайте варенью полностью остыть.
- Повторите варку ещё два раза. Если планируете хранить варенье всю зиму, после третьей варки не остужайте его, а сразу разложите по банкам.
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру