Вишнёвое варенье-пятиминутка: готовится быстро, не нужно возиться с косточками

Варенье-пятиминутка из вишни с косточками: классический вариант

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Вишневое варенье-пятиминутка с косточками — простой и быстрый способ приготовить вкусное лакомство на зиму.

Фото: commons.wikimedia.org by Georgian Recipes at Georgia About, CC BY 3.0

Ингредиенты:

Свежая вишня с косточками — 1 кг,

Сахар — 1 кг.

Приготовление