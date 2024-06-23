Любители изысканного кофе будут в восторге: очень простой рецепт с кардамоном

Чашка ароматного пряного чёрного кофе с добавлением кардамона способна перенести вас в другой мир. Кофе с кардамоном подают в кофейнях на Ближнем Востоке, а также в некоторых частях Индии. Горечь кофе усиливается цветочными тонами специи, кофеманы будут в восторге.
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Ингредиенты
1 чашка обжаренных кофейных зёрен
10–12 чайных ложек стручков кардамона
Сахар по желанию
Приготовление
Сначала удалите ароматные семена кардамона из стручков. Лучше всего использовать старомодную ступку и пестик. Раздавите стручки, чтобы открыть их и удалить семена.
Измельчите кофейные зёрна и семена кардамона в очень мелкий порошок. Кофейный порошок с кардамоном готов к использованию. Вы можете хранить его в герметичном контейнере в течение нескольких недель.
Чтобы приготовить чашку кофе с кардамоном, вам нужно вскипятить в небольшой кастрюле чуть больше 1 стакана воды. Добавьте 2 столовые ложки кофе с кардамоном и сахар по вкусу. Дайте настояться, пока кофейный порошок не начнёт тонуть. Это займёт 2-3 минуты.