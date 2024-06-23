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Любители изысканного кофе будут в восторге: очень простой рецепт с кардамоном

Как приготовить кофе с кардамоном

1:15
Еда

Чашка ароматного пряного чёрного кофе с добавлением кардамона способна перенести вас в другой мир. Кофе с кардамоном подают в кофейнях на Ближнем Востоке, а также в некоторых частях Индии. Горечь кофе усиливается цветочными тонами специи, кофеманы будут в восторге.

Как приготовить кофе с кардамоном
Фото: unsplash.com by Ханна Вэй is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Ингредиенты

  • 1 чашка обжаренных кофейных зёрен
  • 10–12 чайных ложек стручков кардамона
  • Сахар по желанию

Приготовление

  1. Сначала удалите ароматные семена кардамона из стручков. Лучше всего использовать старомодную ступку и пестик. Раздавите стручки, чтобы открыть их и удалить семена.
  2. Измельчите кофейные зёрна и семена кардамона в очень мелкий порошок. Кофейный порошок с кардамоном готов к использованию. Вы можете хранить его в герметичном контейнере в течение нескольких недель.
  3. Чтобы приготовить чашку кофе с кардамоном, вам нужно вскипятить в небольшой кастрюле чуть больше 1 стакана воды. Добавьте 2 столовые ложки кофе с кардамоном и сахар по вкусу. Дайте настояться, пока кофейный порошок не начнёт тонуть. Это займёт 2-3 минуты.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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