Любители изысканного кофе будут в восторге: очень простой рецепт с кардамоном

Как приготовить кофе с кардамоном

1:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Чашка ароматного пряного чёрного кофе с добавлением кардамона способна перенести вас в другой мир. Кофе с кардамоном подают в кофейнях на Ближнем Востоке, а также в некоторых частях Индии. Горечь кофе усиливается цветочными тонами специи, кофеманы будут в восторге.

Фото: unsplash.com by Ханна Вэй is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Ингредиенты

1 чашка обжаренных кофейных зёрен

10–12 чайных ложек стручков кардамона

Сахар по желанию

Приготовление