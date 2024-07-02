Клафути с вишней: ягодная нежность в каждом кусочке

Клафути с вишней: простое тесто на молоке и много сочных ягод

1:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Клафути с вишней — это традиционный французский десерт, напоминающий одновременно пирог, запеканку и воздушный мусс. Его плотная и нежная текстура идеально сочетается с приятной кислинкой ягод.

Фото: commons.wikimedia.org by Alixeeeeee, CC BY-SA 4.0

Для приготовления клафути вам понадобятся следующие ингредиенты:

вишня (500 г),

сахар (100 г),

сливочное масло (50 г),

яйца (4 шт.),

ванильный сахар (10 г),

молоко (300 мл),

мука (120 г),

сахарная пудра для украшения.

Процесс приготовления состоит из нескольких этапов: