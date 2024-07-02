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Клафути с вишней: ягодная нежность в каждом кусочке

Клафути с вишней: простое тесто на молоке и много сочных ягод

1:31
Еда

Клафути с вишней — это традиционный французский десерт, напоминающий одновременно пирог, запеканку и воздушный мусс. Его плотная и нежная текстура идеально сочетается с приятной кислинкой ягод.

Клафути с вишней: простое тесто на молоке и много сочных ягод
Фото: commons.wikimedia.org by Alixeeeeee, CC BY-SA 4.0

Для приготовления клафути вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • вишня (500 г),
  • сахар (100 г),
  • сливочное масло (50 г),
  • яйца (4 шт.),
  • ванильный сахар (10 г),
  • молоко (300 мл),
  • мука (120 г),
  • сахарная пудра для украшения.

Процесс приготовления состоит из нескольких этапов:

  1. Удалите косточки из вишни с помощью специального приспособления или деревянной палочки.
  2. Пересыпьте ягоды столовой ложкой сахара и оставьте на некоторое время, чтобы они пустили сок. Затем слейте сок.
  3. Смажьте керамическую или стеклянную форму сливочным маслом и выложите в неё вишню ровным слоем.
  4. Приготовьте тесто: взбейте яйца с оставшимся сахаром, ванильным сахаром и молоком. Постепенно добавляйте муку и тщательно перемешивайте. В конце добавьте растопленное масло и оставшееся молоко, взбейте миксером на низкой скорости. Тесто должно получиться жидким, как для блинов.
  5. Залейте вишню тестом и поставьте пирог в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.
  6. Готовый клафути охладите и украсьте сахарной пудрой.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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