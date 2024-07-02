Клафути с вишней: ягодная нежность в каждом кусочке

Клафути с вишней — это традиционный французский десерт, напоминающий одновременно пирог, запеканку и воздушный мусс. Его плотная и нежная текстура идеально сочетается с приятной кислинкой ягод.
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Для приготовления клафути вам понадобятся следующие ингредиенты:
вишня (500 г),
сахар (100 г),
сливочное масло (50 г),
яйца (4 шт.),
ванильный сахар (10 г),
молоко (300 мл),
мука (120 г),
сахарная пудра для украшения.
Процесс приготовления состоит из нескольких этапов:
Удалите косточки из вишни с помощью специального приспособления или деревянной палочки.
Пересыпьте ягоды столовой ложкой сахара и оставьте на некоторое время, чтобы они пустили сок. Затем слейте сок.
Смажьте керамическую или стеклянную форму сливочным маслом и выложите в неё вишню ровным слоем.
Приготовьте тесто: взбейте яйца с оставшимся сахаром, ванильным сахаром и молоком. Постепенно добавляйте муку и тщательно перемешивайте. В конце добавьте растопленное масло и оставшееся молоко, взбейте миксером на низкой скорости. Тесто должно получиться жидким, как для блинов.
Залейте вишню тестом и поставьте пирог в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.
Готовый клафути охладите и украсьте сахарной пудрой.