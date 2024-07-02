Хлеб в рыбных котлетах: для чего, как и сколько его добавлять

Добавление хлеба в рыбные котлеты - это традиционный метод, используемый для улучшения текстуры и вкуса блюда. Однако стоит помнить, что хлеб может увеличить калорийность и содержание углеводов в котлетах.
При добавлении хлеба в рыбные котлеты важно соблюдать правильные пропорции и использовать качественные ингредиенты. Хлеб должен быть предварительно замочен не в воде, а в молоке или сливках, чтобы избежать сухости котлет.
Оптимальное соотношение рыбы и хлеба составляет 70% рыбы и 30% хлеба. На 500 граммов рыбы потребуется около 150 граммов хлеба.
Для повышения клейкости фарша также рекомендуется добавить яйцо и немного свиного жира. Рыбные котлеты можно жарить или готовить на пару.
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