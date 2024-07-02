Хлеб в рыбных котлетах: для чего, как и сколько его добавлять

Нужно ли добавлять в рыбные котлеты хлеб?

0:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Добавление хлеба в рыбные котлеты - это традиционный метод, используемый для улучшения текстуры и вкуса блюда. Однако стоит помнить, что хлеб может увеличить калорийность и содержание углеводов в котлетах.

Фото: commons.wikimedia.org by കാക്കര, CC BY-SA 3.0

При добавлении хлеба в рыбные котлеты важно соблюдать правильные пропорции и использовать качественные ингредиенты. Хлеб должен быть предварительно замочен не в воде, а в молоке или сливках, чтобы избежать сухости котлет.

Оптимальное соотношение рыбы и хлеба составляет 70% рыбы и 30% хлеба. На 500 граммов рыбы потребуется около 150 граммов хлеба.

Для повышения клейкости фарша также рекомендуется добавить яйцо и немного свиного жира. Рыбные котлеты можно жарить или готовить на пару.