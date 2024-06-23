Чай со свежей мятой: как правильно заварить, чтобы раскрыть весь аромат

Мятный чай не содержит кофеина. По сути, это травяной напиток, не имеющий ничего общего с чаем.
Мятный чай стоит пить тем, кто страдает от бессонницы, для усиления эффекта можно добавить в напиток лаванду и мелиссу.
В кастрюлю среднего размера налейте два стакана воды. Доведите до кипения. Снимите с огня и добавьте листья свежей мяты. Дайте настояться 3-5 минут. Процедите листья через сито в ёмкость. Добавьте 2 чайные ложки мёда. Если хотите подать охлаждённым, наполните стаканы льдом и налейте чай. Если тёплым, налейте чай в кружку и украсьте листьями мяты. Также по вкусу можно добавить лимонный сок.
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