Чай со свежей мятой: как правильно заварить, чтобы раскрыть весь аромат

Готовим вкусный мятный чай

0:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Мятный чай не содержит кофеина. По сути, это травяной напиток, не имеющий ничего общего с чаем.

Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Мятный чай стоит пить тем, кто страдает от бессонницы, для усиления эффекта можно добавить в напиток лаванду и мелиссу.

Ингредиенты

2 чашки фильтрованной воды

15 листьев мяты

2 чайные ложки сахара или мёда

Лёд по желанию

Приготовление

В кастрюлю среднего размера налейте два стакана воды. Доведите до кипения. Снимите с огня и добавьте листья свежей мяты. Дайте настояться 3-5 минут. Процедите листья через сито в ёмкость. Добавьте 2 чайные ложки мёда. Если хотите подать охлаждённым, наполните стаканы льдом и налейте чай. Если тёплым, налейте чай в кружку и украсьте листьями мяты. Также по вкусу можно добавить лимонный сок.