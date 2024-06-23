Готовим салат из зелени одуванчика, яиц и бекона: не забудьте про заправку

Салат из одуванчика: пошаговый рецепт

1:34 Your browser does not support the audio element. Еда

Зелень одуванчика может придать острую горечь при добавлении в салаты, она прекрасно сочетается и с картофелем, и с яйцами-пашот. Один из самых популярных рецептов объединяет всё это в великолепный салат.

Фото: creativecommons.org by Станислав Соломахин is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en

Зелень одуванчика с острым вкусом пришлась по вкусу французам и грекам, которые любят её приправлять небольшим количеством лимонного сока и оливкового масла.

Ингредиенты

полкило зелени одуванчика

2 яйца, сваренных вкрутую

2 отварных картофеля

1/4 стакана фасоли

Заправка для салата

5 ломтиков бекона

2 столовые ложки яблочного уксуса

2 столовые ложки мелко нарезанного лука-шалота

1 столовая ложка дижонской горчицы

1/2 чайной ложки свежемолотого чёрного перца

Соль по вкусу

Приготовление

Промойте зелень одуванчика и сложите в миску. Яйца и картофель разрежьте на четвертинки и выложите на зелень. Добавьте фасоль. Приготовьте заправку для салата. Обжарьте бекон в сковороде до золотистого цвета и хрустящей корочки, переложите на разделочную доску и мелко нарежьте, оставьте жир от бекона. В небольшой миске смешайте яблочный уксус, лук-шалот, дижонскую горчицу, жир бекона, соль и перец. Поскольку жир бекона солёный, лучше не добавлять соль. Полейте салат заправкой и перемешайте. Сверху посыпьте нарезанным беконом.