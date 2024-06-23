Готовим салат из зелени одуванчика, яиц и бекона: не забудьте про заправку

Зелень одуванчика может придать острую горечь при добавлении в салаты, она прекрасно сочетается и с картофелем, и с яйцами-пашот. Один из самых популярных рецептов объединяет всё это в великолепный салат.
Зелень одуванчика с острым вкусом пришлась по вкусу французам и грекам, которые любят её приправлять небольшим количеством лимонного сока и оливкового масла.
Промойте зелень одуванчика и сложите в миску. Яйца и картофель разрежьте на четвертинки и выложите на зелень. Добавьте фасоль. Приготовьте заправку для салата. Обжарьте бекон в сковороде до золотистого цвета и хрустящей корочки, переложите на разделочную доску и мелко нарежьте, оставьте жир от бекона. В небольшой миске смешайте яблочный уксус, лук-шалот, дижонскую горчицу, жир бекона, соль и перец. Поскольку жир бекона солёный, лучше не добавлять соль. Полейте салат заправкой и перемешайте. Сверху посыпьте нарезанным беконом.
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