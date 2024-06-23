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Готовим салат из зелени одуванчика, яиц и бекона: не забудьте про заправку

Салат из одуванчика: пошаговый рецепт

1:34
Еда

Зелень одуванчика может придать острую горечь при добавлении в салаты, она прекрасно сочетается и с картофелем, и с яйцами-пашот. Один из самых популярных рецептов объединяет всё это в великолепный салат.

Салат из одуванчика: пошаговый рецепт
Фото: creativecommons.org by Станислав Соломахин is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en

Зелень одуванчика с острым вкусом пришлась по вкусу французам и грекам, которые любят её приправлять небольшим количеством лимонного сока и оливкового масла. 

Ингредиенты

  • полкило зелени одуванчика
  • 2 яйца, сваренных вкрутую
  • 2 отварных картофеля
  • 1/4 стакана фасоли

Заправка для салата

  • 5 ломтиков бекона
  • 2 столовые ложки яблочного уксуса
  • 2 столовые ложки мелко нарезанного лука-шалота
  • 1 столовая ложка дижонской горчицы
  • 1/2 чайной ложки свежемолотого чёрного перца
  • Соль по вкусу

Приготовление

Промойте зелень одуванчика и сложите в миску. Яйца и картофель разрежьте на четвертинки и выложите на зелень. Добавьте фасоль. Приготовьте заправку для салата. Обжарьте бекон в сковороде до золотистого цвета и хрустящей корочки, переложите на разделочную доску и мелко нарежьте, оставьте жир от бекона. В небольшой миске смешайте яблочный уксус, лук-шалот, дижонскую горчицу, жир бекона, соль и перец. Поскольку жир бекона солёный, лучше не добавлять соль. Полейте салат заправкой и перемешайте. Сверху посыпьте нарезанным беконом.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
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Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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