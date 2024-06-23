Ароматный кофе из корня одуванчика и корицы: приготовить очень просто

Как приготовить кофе из одуванчика

1:00 Your browser does not support the audio element. Еда

С этим рецептом вы можете приготовить вкусную чашку кофе из корня одуванчика за считанные минуты. Для усиления вкуса можно добавить специи по вашему выбору, например, мускатный орех и семена фенхеля. Попробуйте добавить порошок корня цикория, чтобы приготовить более крепкий напиток.

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Ингредиенты

2 столовые ложки жареного молотого корня одуванчика,

2 стакана фильтрованной воды,

1 палочка корицы,

2 чайные ложки мёда.

Приготовление

Положите корень одуванчика и палочку корицы в кастрюлю, налейте воду и доведите до кипения. Дайте настояться 7–15 минут, в зависимости от того, насколько крепкий кофе вы хотите. Процедите в чашку. Вы можете добавить сливки, молоко или ореховое молоко. Если вы хотите добавить натуральный подсластитель, подойдёт мёд или кленовый сироп. Также можно добавить экстракт ванили.