Готовим жасминовый рис в мультиварке: правильные пропорции воды и крупы

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Как приготовить жасминовый рис в мультиварке

0:45
Еда

Аромат жасминового риса неповторим, он с нотками свежеприготовленного попкорна. Этот замечательный рис из Юго-Восточной Азии лучше всего употреблять с жареным мясом. А мы вам расскажем, как правильно его приготовить в мультиварке.

Как приготовить жасминовый рис в мультиварке
Фото: commons.wikimedia.org by cyclonebill is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 3 чашки жасминового риса
  • 3 стакана воды
  • 1 чайная ложка соли
  • Hастительное масло

Приготовление

Жасминовый рис важно хорошо промыть, пока вода не станет прозрачной. Также можно предварительно замочить его на полчаса, чтобы удалить любые загрязнения. Добавьте рис, воду, соль и растительное масло в чашу мультиварки. Убедитесь, что весь рис в воде. Закройте крышку и готовьте.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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