Готовим жасминовый рис в мультиварке: правильные пропорции воды и крупы

Как приготовить жасминовый рис в мультиварке

0:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Аромат жасминового риса неповторим, он с нотками свежеприготовленного попкорна. Этот замечательный рис из Юго-Восточной Азии лучше всего употреблять с жареным мясом. А мы вам расскажем, как правильно его приготовить в мультиварке.

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Ингредиенты

3 чашки жасминового риса

3 стакана воды

1 чайная ложка соли

Hастительное масло

Приготовление

Жасминовый рис важно хорошо промыть, пока вода не станет прозрачной. Также можно предварительно замочить его на полчаса, чтобы удалить любые загрязнения. Добавьте рис, воду, соль и растительное масло в чашу мультиварки. Убедитесь, что весь рис в воде. Закройте крышку и готовьте.