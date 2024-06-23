Готовим жасминовый рис в мультиварке: правильные пропорции воды и крупы

Аромат жасминового риса неповторим, он с нотками свежеприготовленного попкорна. Этот замечательный рис из Юго-Восточной Азии лучше всего употреблять с жареным мясом. А мы вам расскажем, как правильно его приготовить в мультиварке.
Жасминовый рис важно хорошо промыть, пока вода не станет прозрачной. Также можно предварительно замочить его на полчаса, чтобы удалить любые загрязнения. Добавьте рис, воду, соль и растительное масло в чашу мультиварки. Убедитесь, что весь рис в воде. Закройте крышку и готовьте.
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