Готовим жёлтую горчицу дома: очень просто и быстро

Как приготовить жёлтую горчицу дома

1:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы придерживаетесь кетогенной диеты и ищете соус с низким содержанием углеводов, то горчица, безусловно, возглавляет список.

Фото: commons.wikimedia.org by fuji01 is licensed under Creative Commons Evrensel Kamu Malı İthafı

Жёлтая горчица, приготовленная в основном из горчичного порошка и уксуса, является классикой и может стать лучшим средством для избавления от лишних килограммов.

Ингредиенты

3/4 стакана сухого горчичного порошка

1 чашка фильтрованной воды

3/4 чайной ложки соли

1/2 стакана белого дистиллированного уксуса

1/2 чайной ложки порошка куркумы

1/8 чайной ложки паприки

1/8 чайной ложки чесночного порошка

Приготовление