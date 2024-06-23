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Готовим жёлтую горчицу дома: очень просто и быстро

Как приготовить жёлтую горчицу дома

1:15
Еда

Если вы придерживаетесь кетогенной диеты и ищете соус с низким содержанием углеводов, то горчица, безусловно, возглавляет список.

Как приготовить жёлтую горчицу дома
Фото: commons.wikimedia.org by fuji01 is licensed under Creative Commons Evrensel Kamu Malı İthafı

Жёлтая горчица, приготовленная в основном из горчичного порошка и уксуса, является классикой и может стать лучшим средством для избавления от лишних килограммов.

Ингредиенты

  • 3/4 стакана сухого горчичного порошка
  • 1 чашка фильтрованной воды
  • 3/4 чайной ложки соли
  • 1/2 стакана белого дистиллированного уксуса
  • 1/2 чайной ложки порошка куркумы
  • 1/8 чайной ложки паприки
  • 1/8 чайной ложки чесночного порошка

Приготовление

  1. Нагрейте воду в кастрюле, добавьте сухой горчичный порошок, воду, соль, чесночный порошок, порошок куркумы и паприку.
  2. Продолжайте помешивать 30–45 минут на слабом огне, пока смесь не станет густой. Обязательно откройте окна и хорошо проветривайте помещение, так как острый запах может вызвать у вас кашель.
  3. Постепенно добавляйте уксус в густую смесь, пока она не достигнет желаемой консистенции. Это может занять около 7-10 минут. Снимите с огня.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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