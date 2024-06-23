Готовим жёлтую горчицу дома: очень просто и быстро
Как приготовить жёлтую горчицу дома
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Если вы придерживаетесь кетогенной диеты и ищете соус с низким содержанием углеводов, то горчица, безусловно, возглавляет список.
Фото: commons.wikimedia.org by fuji01 is licensed under Creative Commons Evrensel Kamu Malı İthafı
Жёлтая горчица, приготовленная в основном из горчичного порошка и уксуса, является классикой и может стать лучшим средством для избавления от лишних килограммов.
Ингредиенты
- 3/4 стакана сухого горчичного порошка
- 1 чашка фильтрованной воды
- 3/4 чайной ложки соли
- 1/2 стакана белого дистиллированного уксуса
- 1/2 чайной ложки порошка куркумы
- 1/8 чайной ложки паприки
- 1/8 чайной ложки чесночного порошка
Приготовление
- Нагрейте воду в кастрюле, добавьте сухой горчичный порошок, воду, соль, чесночный порошок, порошок куркумы и паприку.
- Продолжайте помешивать 30–45 минут на слабом огне, пока смесь не станет густой. Обязательно откройте окна и хорошо проветривайте помещение, так как острый запах может вызвать у вас кашель.
- Постепенно добавляйте уксус в густую смесь, пока она не достигнет желаемой консистенции. Это может занять около 7-10 минут. Снимите с огня.
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