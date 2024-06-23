Ароматный масляный лимонный соус с добавлением тимьяна и петрушки: улучшит вкус

Лимонный соус: для всех блюд

1:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот лимонный соус может мгновенно усовершенствовать любое блюдо. С восхитительным сливочно-маслянистым вкусом и лёгким цитрусовым послевкусием он станет секретным оружием любой хозяйки.

Фото: commons.wikimedia.org by Alex Kane is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

3 свежевыжатых лимона

2 небольших лука-шалота, мелко нарезанных

1/2 стакана свежих сливок

100 г несолёного растопленного сливочного масла

2 крупных зубчика чеснока, мелко нарезанных

1 столовая ложка мелко нарезанного свежего тимьяна

2 столовые ложки мелко нарезанной свежей петрушки

Соль и перец по вкусу

Приготовление