Ароматный масляный лимонный соус с добавлением тимьяна и петрушки: улучшит вкус
Лимонный соус: для всех блюд
1:13
Этот лимонный соус может мгновенно усовершенствовать любое блюдо. С восхитительным сливочно-маслянистым вкусом и лёгким цитрусовым послевкусием он станет секретным оружием любой хозяйки.
Фото: commons.wikimedia.org by Alex Kane is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Ингредиенты
- 3 свежевыжатых лимона
- 2 небольших лука-шалота, мелко нарезанных
- 1/2 стакана свежих сливок
- 100 г несолёного растопленного сливочного масла
- 2 крупных зубчика чеснока, мелко нарезанных
- 1 столовая ложка мелко нарезанного свежего тимьяна
- 2 столовые ложки мелко нарезанной свежей петрушки
- Соль и перец по вкусу
Приготовление
- Возьмите небольшую кастрюлю и растопите масло на среднем огне.
- Помешивайте, чтобы масло не подгорело. Когда масло приобретёт золотисто-коричневый цвет и начнёт источать ореховый аромат, добавьте измельчённый лук-шалот и чеснок.
- Снимите кастрюлю с огня и добавьте травы (тимьян и петрушку), лимонный сок, соль и перец.
- Если вы хотите, чтобы соус был более густым, добавьте в него 1/2 стакана свежих сливок. Вы можете подавать его с макаронами, лососем или тушёными овощами.
Оперативные новости
Присоединяйся к Pravda.Ru