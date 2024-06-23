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Ароматный масляный лимонный соус с добавлением тимьяна и петрушки: улучшит вкус

Лимонный соус: для всех блюд

1:13
Еда

Этот лимонный соус может мгновенно усовершенствовать любое блюдо. С восхитительным сливочно-маслянистым вкусом и лёгким цитрусовым послевкусием он станет секретным оружием любой хозяйки.

Лимонный соус: для всех блюд
Фото: commons.wikimedia.org by Alex Kane is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 3 свежевыжатых лимона
  • 2 небольших лука-шалота, мелко нарезанных
  • 1/2 стакана свежих сливок
  • 100 г несолёного растопленного сливочного масла
  • 2 крупных зубчика чеснока, мелко нарезанных
  • 1 столовая ложка мелко нарезанного свежего тимьяна
  • 2 столовые ложки мелко нарезанной свежей петрушки
  • Соль и перец по вкусу

Приготовление

  1. Возьмите небольшую кастрюлю и растопите масло на среднем огне.
  2. Помешивайте, чтобы масло не подгорело. Когда масло приобретёт золотисто-коричневый цвет и начнёт источать ореховый аромат, добавьте измельчённый лук-шалот и чеснок.
  3. Снимите кастрюлю с огня и добавьте травы (тимьян и петрушку), лимонный сок, соль и перец.
  4. Если вы хотите, чтобы соус был более густым, добавьте в него 1/2 стакана свежих сливок. Вы можете подавать его с макаронами, лососем или тушёными овощами.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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