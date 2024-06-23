Обжарьте треску и подавайте с вкусным песто из петрушки и грецких орехов

Треска с песто из петрушки: вкусный ужин

1:09 Your browser does not support the audio element. Еда

В этом блюде питательная треска сочетается с соусом песто из петрушки. Чтобы рыба не прилипала к сковороде, достаньте её из холодильника и оставьте на столе на 30 минут, прежде чем начинать готовить.

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Ингредиенты

Филе трески

Пучок петрушки

2/3 стакана грецких орехов

Соль и молотый чёрный перец

Оливковое масло

Листья базилика (по желанию)

1 зубчик чеснока, крупно нарезанный

Приготовление