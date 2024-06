Обжарьте треску и подавайте с вкусным песто из петрушки и грецких орехов

Your browser does not support the audio element.

В этом блюде питательная треска сочетается с соусом песто из петрушки. Чтобы рыба не прилипала к сковороде, достаньте её из холодильника и оставьте на столе на 30 минут, прежде чем начинать готовить.

Фото: commons.wikimedia.org by Prayitno / Thank you for (12 millions +) view is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic