Обжарьте треску и подавайте с вкусным песто из петрушки и грецких орехов

В этом блюде питательная треска сочетается с соусом песто из петрушки. Чтобы рыба не прилипала к сковороде, достаньте её из холодильника и оставьте на столе на 30 минут, прежде чем начинать готовить.
Фото: commons.wikimedia.org by Prayitno / Thank you for (12 millions +) view is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Ингредиенты
Филе трески
Пучок петрушки
2/3 стакана грецких орехов
Соль и молотый чёрный перец
Оливковое масло
Листья базилика (по желанию)
1 зубчик чеснока, крупно нарезанный
Приготовление
Разрежьте треску на четыре кусочка филе, посолите и поперчите.
Обжарьте рыбу на сковороде на оливковом масле.
Пока рыба готовится, приготовьте соус песто. Добавьте в кухонный комбайн петрушку, базилик (если хотите), грецкие орехи, чеснок, 1/4 чайной ложки соли и оставшуюся чайную ложку оливкового масла. Ингредиенты измельчите. Попробуйте, затем при необходимости добавьте ещё соли и перца.
Выложите филе трески на тарелку, затем перед подачей выложите поверх песто из петрушки и грецких орехов.