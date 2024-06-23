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Обжарьте треску и подавайте с вкусным песто из петрушки и грецких орехов

Треска с песто из петрушки: вкусный ужин

1:09
Еда

В этом блюде питательная треска сочетается с соусом песто из петрушки. Чтобы рыба не прилипала к сковороде, достаньте её из холодильника и оставьте на столе на 30 минут, прежде чем начинать готовить.

Треска с песто из петрушки: вкусный ужин
Фото: commons.wikimedia.org by Prayitno / Thank you for (12 millions +) view is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

  • Филе трески
  • Пучок петрушки
  • 2/3 стакана грецких орехов
  • Соль и молотый чёрный перец
  • Оливковое масло
  • Листья базилика (по желанию)
  • 1 зубчик чеснока, крупно нарезанный

Приготовление

  1. Разрежьте треску на четыре кусочка филе, посолите и поперчите.
  2. Обжарьте рыбу на сковороде на оливковом масле.
  3. Пока рыба готовится, приготовьте соус песто. Добавьте в кухонный комбайн петрушку, базилик (если хотите), грецкие орехи, чеснок, 1/4 чайной ложки соли и оставшуюся чайную ложку оливкового масла. Ингредиенты измельчите. Попробуйте, затем при необходимости добавьте ещё соли и перца.
  4. Выложите филе трески на тарелку, затем перед подачей выложите поверх песто из петрушки и грецких орехов.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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