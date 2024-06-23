Жареная курица с брюссельской капустой: украсьте грецкими орехами, зёрнами граната и свежей мятой

Жареная курица с брюссельской капустой: вкусный ужин

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот рецепт жареной курицы на противне с брюссельской капустой превращает обычное блюдо в особенный ужин.

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Благодаря таким ароматным ингредиентам, как хрустящие грецкие орехи, свежая мята и сладкий гранат, вы можете приготовить вкусное блюдо. Вам понадобится всего 30 минут, чтобы приготовить это блюдо.

Ингредиенты

4 куриных бедра

4 чашки нарезанной брюссельской капусты

2 чашки нарезанной капусты

1/4 стакана грецких орехов, измельчённых

1/4 стакана оливкового масла

1/4 стакана зёрен граната

4 зубчика чеснока, мелко натёртых

лук-шалот, нарезанный

Соль и чёрный перец

Свежая мята

Приготовление