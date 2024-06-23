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Жареная курица с брюссельской капустой: украсьте грецкими орехами, зёрнами граната и свежей мятой

Жареная курица с брюссельской капустой: вкусный ужин

1:24
Еда

Этот рецепт жареной курицы на противне с брюссельской капустой превращает обычное блюдо в особенный ужин.

Жареная курица с брюссельской капустой: вкусный ужин
Фото: commons.wikimedia.org by gran is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Благодаря таким ароматным ингредиентам, как хрустящие грецкие орехи, свежая мята и сладкий гранат, вы можете приготовить вкусное блюдо. Вам понадобится всего 30 минут, чтобы приготовить это блюдо.

Ингредиенты

  • 4 куриных бедра
  • 4 чашки нарезанной брюссельской капусты
  • 2 чашки нарезанной капусты
  • 1/4 стакана грецких орехов, измельчённых
  • 1/4 стакана оливкового масла
  • 1/4 стакана зёрен граната
  • 4 зубчика чеснока, мелко натёртых
  • лук-шалот, нарезанный
  • Соль и чёрный перец
  • Свежая мята

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 218 градусов.
  2. Возьмите большую миску. Взбейте оливковое масло и чеснок. Обмакните куриные бёдра в полученную смесь. Посолите и поперчите. Выложите мясо на противень. 
  3. Перемешайте брюссельскую капусту, лук-шалот и капусту с оставшейся жидкостью, затем разложите на противне рядом с курицей.
  4. Запекайте курицу и брюссельскую капусту в духовке 20–25 минут.
  5. Перед подачей украсьте измельчёнными грецкими орехами, зёрнами граната и свежей мятой.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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