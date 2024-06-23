Жареная курица с брюссельской капустой: украсьте грецкими орехами, зёрнами граната и свежей мятой
Жареная курица с брюссельской капустой: вкусный ужин
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Этот рецепт жареной курицы на противне с брюссельской капустой превращает обычное блюдо в особенный ужин.
Фото: commons.wikimedia.org by gran is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Благодаря таким ароматным ингредиентам, как хрустящие грецкие орехи, свежая мята и сладкий гранат, вы можете приготовить вкусное блюдо. Вам понадобится всего 30 минут, чтобы приготовить это блюдо.
Ингредиенты
- 4 куриных бедра
- 4 чашки нарезанной брюссельской капусты
- 2 чашки нарезанной капусты
- 1/4 стакана грецких орехов, измельчённых
- 1/4 стакана оливкового масла
- 1/4 стакана зёрен граната
- 4 зубчика чеснока, мелко натёртых
- лук-шалот, нарезанный
- Соль и чёрный перец
- Свежая мята
Приготовление
- Разогрейте духовку до 218 градусов.
- Возьмите большую миску. Взбейте оливковое масло и чеснок. Обмакните куриные бёдра в полученную смесь. Посолите и поперчите. Выложите мясо на противень.
- Перемешайте брюссельскую капусту, лук-шалот и капусту с оставшейся жидкостью, затем разложите на противне рядом с курицей.
- Запекайте курицу и брюссельскую капусту в духовке 20–25 минут.
- Перед подачей украсьте измельчёнными грецкими орехами, зёрнами граната и свежей мятой.
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