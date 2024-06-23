Как легко и просто приготовить дома фермерский сыр из молока и уксуса

Фермерский сыр: легко приготовить дома

1:01 Your browser does not support the audio element. Еда

По этому рецепту получается мягкий, но сладкий сыр. Он также не требует сычужного фермента, что делает его идеальным вариантом для новичков. Общее время приготовления: 1 час 20 минут.

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Ингредиенты

3 литра сырого молока

1/2 стакана белого уксуса

2 чайные ложки соли

Приготовление

Застелите дуршлаг двумя листами марли. Налейте сырое молоко в кастрюлю и доведите до кипения, затем уменьшите огонь до минимума. Добавьте белый уксус. Молоко должно затем разделиться на творог и сыворотку. Вылейте творог и сыворотку в дуршлаг, застеленный марлей, и промойте холодной водой. Посыпьте творог солью, затем завяжите марлей и прижмите, чтобы удалить лишнюю сыворотку. Оставьте марлю в прохладном месте на 1–2 часа. Когда сыр будет готов, нарежьте его на более мелкие кусочки и храните в холодильнике в течение недели.