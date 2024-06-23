Как легко и просто приготовить дома фермерский сыр из молока и уксуса

По этому рецепту получается мягкий, но сладкий сыр. Он также не требует сычужного фермента, что делает его идеальным вариантом для новичков. Общее время приготовления: 1 час 20 минут.
Застелите дуршлаг двумя листами марли. Налейте сырое молоко в кастрюлю и доведите до кипения, затем уменьшите огонь до минимума. Добавьте белый уксус. Молоко должно затем разделиться на творог и сыворотку. Вылейте творог и сыворотку в дуршлаг, застеленный марлей, и промойте холодной водой. Посыпьте творог солью, затем завяжите марлей и прижмите, чтобы удалить лишнюю сыворотку. Оставьте марлю в прохладном месте на 1–2 часа. Когда сыр будет готов, нарежьте его на более мелкие кусочки и храните в холодильнике в течение недели.
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