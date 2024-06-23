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Как легко и просто приготовить дома фермерский сыр из молока и уксуса

Фермерский сыр: легко приготовить дома

1:01
Еда

По этому рецепту получается мягкий, но сладкий сыр. Он также не требует сычужного фермента, что делает его идеальным вариантом для новичков. Общее время приготовления: 1 час 20 минут.

Фермерский сыр: легко приготовить дома
Фото: commons.wikimedia.org by SKopp is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

  • 3 литра сырого молока
  • 1/2 стакана белого уксуса
  • 2 чайные ложки соли

Приготовление

Застелите дуршлаг двумя листами марли. Налейте сырое молоко в кастрюлю и доведите до кипения, затем уменьшите огонь до минимума. Добавьте белый уксус. Молоко должно затем разделиться на творог и сыворотку. Вылейте творог и сыворотку в дуршлаг, застеленный марлей, и промойте холодной водой. Посыпьте творог солью, затем завяжите марлей и прижмите, чтобы удалить лишнюю сыворотку. Оставьте марлю в прохладном месте на 1–2 часа. Когда сыр будет готов, нарежьте его на более мелкие кусочки и храните в холодильнике в течение недели.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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