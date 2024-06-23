Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как правильно удалять пасынки у томатов?
Ветеринары назвали преимущества сна с кошкой
Условия получения страховой пенсии в России
Молочная продукция перенасыщена жирами и провоцирует набор лишнего веса
EOS-X Space собирается запустить людей в космос на воздушном шаре
Понятие страховой пенсии
Россияне всё чаще сталкиваются с трудностями при получении шенгена
Фермерский сыр: легко приготовить дома
Кинологи объяснили, почему собака кладет голову перед хозяином
Простой способ омолодиться: приготовьте смузи с тыквой

Смузи с тыквой и коллагеновыми пептидами: рецепт

0:47
Еда

Попробуйте приготовить этот смузи из тыквы, ведь в этом продукте есть пищевые волокна, калий и витамин B6.

Смузи с тыквой и коллагеновыми пептидами: рецепт
Фото: flickr.com by FitTasteTic is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 2 чашки миндального молока
  • 1,5 стакана замороженной тыквы
  • 1 стакан воды
  • 1 чашка замороженной клубники или малины
  • 1/4 стакана орехового масла
  • 2 очень спелых банана
  • 2 столовые ложки семян чиа
  • 2 столовые ложки коллагеновых пептидов
  • 1 столовая ложка пчелиной пыльцы (по желанию)
  • 1 чайная ложка корицы

Приготовление

Смешайте все ингредиенты в блендере и измельчите до получения однородной массы. Попробуйте и добавьте ещё корицы или молока, чтобы получить желаемую консистенцию и вкус.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Беременная Лиза Арзамасова устроила сказочную фотосессию с сыном Лёвой: "Нежности"

Звезда "Папиных дочек" Лиза Арзамасова поделилась волшебными фотографиями с сыном Лёвой.

Актриса Лиза Арзамасова показала очаровательное фото с сыном Лёвой
Эксперты назвали звуки, которые нравятся кошкам
Какие звуки нравятся кошкам: питомцы от них теряют рассудок
Подкормка калиевой селитрой - незаменимая помощь для ваших растений
Певица Валерия показала красавицу-дочь Анну в день рождения девушки: "Горжусь тобой"
Уникальность японской кухни в её простоте и полезности Дмитрий Плотников Украина рискует, нанося массированные удары по российским НПЗ Любовь Степушова
Жирование томатов: как избежать проблемы и получить богатый урожай
Универсальные способы применения скошенной травы на даче
Варенье-пятиминутка из клубники: количество подходов вы регулируете сами
Варенье-пятиминутка из клубники: количество подходов вы регулируете сами
Последние материалы
Ветеринары назвали преимущества сна с кошкой
Условия получения страховой пенсии в России
Молочная продукция перенасыщена жирами и провоцирует набор лишнего веса
EOS-X Space собирается запустить людей в космос на воздушном шаре
Понятие страховой пенсии
Россияне всё чаще сталкиваются с трудностями при получении шенгена
Фермерский сыр: легко приготовить дома
Кинологи объяснили, почему собака кладет голову перед хозяином
Топ комнатных растений, которые могут нанести вред вашему дому и семье
Эксперт: курс доллара может упасть до 50 рублей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников