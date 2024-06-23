Простой способ омолодиться: приготовьте смузи с тыквой

Смузи с тыквой и коллагеновыми пептидами: рецепт

0:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Попробуйте приготовить этот смузи из тыквы, ведь в этом продукте есть пищевые волокна, калий и витамин B6.

Фото: flickr.com by FitTasteTic is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

2 чашки миндального молока

1,5 стакана замороженной тыквы

1 стакан воды

1 чашка замороженной клубники или малины

1/4 стакана орехового масла

2 очень спелых банана

2 столовые ложки семян чиа

2 столовые ложки коллагеновых пептидов

1 столовая ложка пчелиной пыльцы (по желанию)

1 чайная ложка корицы

Приготовление

Смешайте все ингредиенты в блендере и измельчите до получения однородной массы. Попробуйте и добавьте ещё корицы или молока, чтобы получить желаемую консистенцию и вкус.