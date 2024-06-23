Простой способ омолодиться: приготовьте смузи с тыквой
Смузи с тыквой и коллагеновыми пептидами: рецепт
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Попробуйте приготовить этот смузи из тыквы, ведь в этом продукте есть пищевые волокна, калий и витамин B6.
Фото: flickr.com by FitTasteTic is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Ингредиенты
- 2 чашки миндального молока
- 1,5 стакана замороженной тыквы
- 1 стакан воды
- 1 чашка замороженной клубники или малины
- 1/4 стакана орехового масла
- 2 очень спелых банана
- 2 столовые ложки семян чиа
- 2 столовые ложки коллагеновых пептидов
- 1 столовая ложка пчелиной пыльцы (по желанию)
- 1 чайная ложка корицы
Приготовление
Смешайте все ингредиенты в блендере и измельчите до получения однородной массы. Попробуйте и добавьте ещё корицы или молока, чтобы получить желаемую консистенцию и вкус.
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