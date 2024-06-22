Говядина стир-фрай: как вкусно обжарить мясо с овощами и грибами

Говядина с овощами: пальчики оближешь

1:36 Your browser does not support the audio element. Еда

Жареная говядина — это богатое белком блюдо, которое можно легко приготовить дома. Острые ароматы, такие как соевый соус и сок лайма, придают мясу пикантный вкус, мясо, обжаренное с овощами, получится очень мягким.

Фото: flickr. com by Larry Hoffman is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

450 г говядины

2 зубчика чеснока

1,5 стакана грибов

1 чайная ложка сахара

2 столовые ложки сока лайма

40 мл оливкового масла

2 щепотки молотого чёрного перца

3 зелёных перца чили

Зелёный лук

1/2 стакана кукурузных зёрен

20 мл соевого соуса

Соль

Приготовление