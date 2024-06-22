Говядина стир-фрай: как вкусно обжарить мясо с овощами и грибами

Жареная говядина — это богатое белком блюдо, которое можно легко приготовить дома. Острые ароматы, такие как соевый соус и сок лайма, придают мясу пикантный вкус, мясо, обжаренное с овощами, получится очень мягким.
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Ингредиенты
450 г говядины
2 зубчика чеснока
1,5 стакана грибов
1 чайная ложка сахара
2 столовые ложки сока лайма
40 мл оливкового масла
2 щепотки молотого чёрного перца
3 зелёных перца чили
Зелёный лук
1/2 стакана кукурузных зёрен
20 мл соевого соуса
Соль
Приготовление
Вымойте грибы и перец и нарежьте тонкими ломтиками. Говядину тоже нарежьте.
В другой миске нарежьте зелёный перец чили, зелёный лук и чеснок. Посолите и поперчите говядину. Оставьте мариноваться примерно на 15-30 минут.
В миске смешайте сок лайма, сахар и соевый соус. Затем равномерно покройте этой смесью говядину.
Обжарьте ломтики говядины 3-4 минуты и выложите обратно в миску.
Как только оставшаяся в сковороде жидкость загустеет, добавьте зелёный лук, чеснок и готовьте, время от времени помешивая. Затем добавьте грибы и готовьте 2 минуты. После этого добавьте кукурузу вместе с перцем и снова готовьте 2 минуты. Наконец, добавьте обжаренную говядину.