Говядина стир-фрай: как вкусно обжарить мясо с овощами и грибами

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Говядина с овощами: пальчики оближешь

1:36
Еда

Жареная говядина — это богатое белком блюдо, которое можно легко приготовить дома. Острые ароматы, такие как соевый соус и сок лайма, придают мясу пикантный вкус, мясо, обжаренное с овощами, получится очень мягким. 

Говядина с овощами: пальчики оближешь
Фото: flickr. com by Larry Hoffman is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 450 г говядины
  • 2 зубчика чеснока
  • 1,5 стакана грибов
  • 1 чайная ложка сахара
  • 2 столовые ложки сока лайма
  • 40 мл оливкового масла
  • 2 щепотки молотого чёрного перца
  • 3 зелёных перца чили
  • Зелёный лук
  • 1/2 стакана кукурузных зёрен
  • 20 мл соевого соуса
  • Соль

Приготовление

  1. Вымойте грибы и перец и нарежьте тонкими ломтиками. Говядину тоже нарежьте.
  2. В другой миске нарежьте зелёный перец чили, зелёный лук и чеснок. Посолите и поперчите говядину. Оставьте мариноваться примерно на 15-30 минут.
  3. В миске смешайте сок лайма, сахар и соевый соус. Затем равномерно покройте этой смесью говядину.
  4. Обжарьте ломтики говядины 3-4 минуты и выложите обратно в миску.
  5. Как только оставшаяся в сковороде жидкость загустеет, добавьте зелёный лук, чеснок и готовьте, время от времени помешивая. Затем добавьте грибы и готовьте 2 минуты. После этого добавьте кукурузу вместе с перцем и снова готовьте 2 минуты. Наконец, добавьте обжаренную говядину.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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