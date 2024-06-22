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Аппетитный сэндвич с тофу, сыром чеддер, авокадо и карамелизированным луком

Сэндвич с сыром чеддер, тофу и авокадо: меню на завтрак

1:15
Еда

Бутерброд с тофу, сыром чеддер, авокадо и карамелизированным луком вам обязательно понравится, особенно если вы хотите разнообразить меню на завтрак. 

Сэндвич с сыром чеддер, тофу и авокадо: меню на завтрак
Фото: unsplash.com by Lluís Domingo is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты

  • 170 г тофу
  • 1 чайная ложка куркумы
  • 1/2 чайной ложки кокосового масла
  • соль по вкусу
  • 1/2 красной луковицы среднего размера
  • 1/4 стакана сыра чеддер
  • Авокадо
  • Майонез по вкусу
  • Кетчуп по вкусу

Приготовление

  1. Удалите лишнюю жидкость с тофу, высушив бумажными полотенцами. Нарежьте тонкими квадратиками и положите на сковороду с кокосовым маслом. Готовьте на сковороде примерно 5-8 минут.
  2. Как только тофу станет слегка хрустящим, посыпьте его куркумой и солью и снимите с огня.
  3. Нарежьте красный лук крупными кусками и обжарьте на сковороде с небольшим количеством кокосового масла.
  4. На один кусочек хлеба положите сыр чеддер. Накройте другим кусочком хлеба. Поджарьте до хрустящей корочки, чтобы сыр слегка расплавился.
  5. Выложите на сыр три-четыре квадрата тофу, жареный лук и авокадо, добавьте кетчуп и майонез, сэндвич готов.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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