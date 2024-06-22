Аппетитный сэндвич с тофу, сыром чеддер, авокадо и карамелизированным луком
Сэндвич с сыром чеддер, тофу и авокадо: меню на завтрак
1:15
Бутерброд с тофу, сыром чеддер, авокадо и карамелизированным луком вам обязательно понравится, особенно если вы хотите разнообразить меню на завтрак.
Фото: unsplash.com by Lluís Domingo is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Ингредиенты
- 170 г тофу
- 1 чайная ложка куркумы
- 1/2 чайной ложки кокосового масла
- соль по вкусу
- 1/2 красной луковицы среднего размера
- 1/4 стакана сыра чеддер
- Авокадо
- Майонез по вкусу
- Кетчуп по вкусу
Приготовление
- Удалите лишнюю жидкость с тофу, высушив бумажными полотенцами. Нарежьте тонкими квадратиками и положите на сковороду с кокосовым маслом. Готовьте на сковороде примерно 5-8 минут.
- Как только тофу станет слегка хрустящим, посыпьте его куркумой и солью и снимите с огня.
- Нарежьте красный лук крупными кусками и обжарьте на сковороде с небольшим количеством кокосового масла.
- На один кусочек хлеба положите сыр чеддер. Накройте другим кусочком хлеба. Поджарьте до хрустящей корочки, чтобы сыр слегка расплавился.
- Выложите на сыр три-четыре квадрата тофу, жареный лук и авокадо, добавьте кетчуп и майонез, сэндвич готов.
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