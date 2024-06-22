Аппетитный сэндвич с тофу, сыром чеддер, авокадо и карамелизированным луком

Сэндвич с сыром чеддер, тофу и авокадо: меню на завтрак

1:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Бутерброд с тофу, сыром чеддер, авокадо и карамелизированным луком вам обязательно понравится, особенно если вы хотите разнообразить меню на завтрак.

Фото: unsplash.com by Lluís Domingo is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты

170 г тофу

1 чайная ложка куркумы

1/2 чайной ложки кокосового масла

соль по вкусу

1/2 красной луковицы среднего размера

1/4 стакана сыра чеддер

Авокадо

Майонез по вкусу

Кетчуп по вкусу

Приготовление